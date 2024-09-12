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Ümit Özlale İyi Parti'den istifa etti

Son dakika haberi! İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden yine istifa ettiğini duyurdu. İstifa haberini sosyal medyadan yapan Özlale, herhangi bir eleştiri ve detaylı bir açıklama yapmadı. Özlale, 8 Nisan 2024 tarihinde İyi Parti'den istifa ettiğini açıklamış, 27 Nisan 2024 tarihinde İyi Parti'nin yeni genel başkanı Müsavvat Dervişoğlu seçilince GİK üyesi olarak partiye geri döndüğünü duyurmuştu.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 16:51 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 17:39
Ümit Özlale İyi Parti’den istifa etti

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İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden yine istifa ettiğini duyurdu. İstifa haberini sosyal medyadan yapan Özlale, herhangi bir eleştiri ve detaylı bir açıklama yapmadı.

PARTİMDEN İSTİFA ETTİĞİMİ KAMUOYUNA SAYGILARIMLA DUYURURUM
İzmir Milletvekili yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." dedi.

İYİ PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI 30'A DÜŞTÜ
Özlale'nin istifasıyla İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 30'a düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 8'e yükseldi.




ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?
Ümit Özlale, 28 Nisan 1972 yılında Almanya'da doğdu. Özlale, Almanya'ya işçi olarak gitmiş Girit Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1987 yılına dek Bornova Anadolu Lisesi'nde ortaokulu, devamında üç yıl boyunca İzmir Fen Lisesi'nde de liseyi okudu.

Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde; ardından ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını 2001 yılında tamamladı.

2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı. 2009'dan 2013 yılına kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2013 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Hâlihazırda Harvard Summer School'da Kalkınma Ekonomisi dersleri vermektedir.

2015 yılında akademisyenler tarafından kurulan danışmanlık şirketi Sectoral and Economic Analysis Lab (SEAL)'in kurucu ortağıdır.

Özlale, Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde danışman olarak çalıştı, ayrıca Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürüttü.

Özlale açıklama yaparken, Şubat 2024 Eylül ayında katıldığı İyi Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekteydi. İyi Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev aldı.

2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçilmiştir. 6 Eylül 2023'te İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yerel seçimleri için İzmir büyükşehir belediye başkan adayının Özlale olduğunu açıklamıştı.

8 Nisan 2024 tarihinde İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı. 27 Nisan 2024 tarihinde İyi Parti'nin yeni genel başkanı Müsavvat Dervişoğlu seçilince GİK üyesi olarak partiye geri döndüğünü açıkladı.

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