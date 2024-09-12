Demokrasinin kara lekesi! 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 44 yıl geçse de Türkiye’nin hafızasında

Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in başkanlığındaki MGK tarafından yapılan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 44 yıl geçse de Türkiye'nin siyasi, toplumsal, ekonomik hafızasındaki travma, tazeliğini koruyor.

Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini gerçekleştirenlerin söylediği 'asmayalım da besleyelim mi?' ifadesi, cuntacıların neden olduğu korkunç tahribatı açıklar nitelikte. 12 Eylül'ün ardından TBMM lağvedildi, Anayasa değiştirildi, siyasi partiler kapatıldı, parti liderleri önce gözetim altında tutuldu, ardından yargılandı. Gözaltı, tutuklama, idam ve işkencelerle geçen bu dönem kapanmayan yaralar açtı.