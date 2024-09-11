Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:- Harbiye de İmam Hatip de bu milletin değeridir- Özel'in bu sözleri son derece provokatif ve sorumsuz siyaset anlayışının yansımasıdır- Sayın Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacak.- Narin hepimizin kızı olmuştur.- Buradan siyasi sonuç çıkarmak çok yanlış.- Diyarbakır annelerine sahip çıkmayanların acı üzerinden- DEM Parti Mardin vekilinin Kur'an kurslarına saldırması siyasi ikiyüzlülüktür siyasi istismardır.Detaylar geliyor...