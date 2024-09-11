Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

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Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Harbiye de İmam Hatip de bu milletin değeridir
- Özel'in bu sözleri son derece provokatif ve sorumsuz siyaset anlayışının yansımasıdır
NARİN GÜRAN CİNAYETİ
- Sayın Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacak.
- Narin hepimizin kızı olmuştur.
- Buradan siyasi sonuç çıkarmak çok yanlış.
- Diyarbakır annelerine sahip çıkmayanların acı üzerinden
- DEM Parti Mardin vekilinin Kur'an kurslarına saldırması siyasi ikiyüzlülüktür siyasi istismardır.
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