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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Harbiye ile İmam Hatipleri karşı karşıya getiriyorlar" sözlerine sert tepki gösteren Çelik, "Harbiye de İmam Hatip de bu milletin değeridir. Son derece provokatif ve sorumsuz siyaset anlayışının yansımasıdır" dedi.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 16:02 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 16:20
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Harbiye de İmam Hatip de bu milletin değeridir

- Özel'in bu sözleri son derece provokatif ve sorumsuz siyaset anlayışının yansımasıdır


NARİN GÜRAN CİNAYETİ

- Sayın Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacak.

- Narin hepimizin kızı olmuştur.

- Buradan siyasi sonuç çıkarmak çok yanlış.

- Diyarbakır annelerine sahip çıkmayanların acı üzerinden

- DEM Parti Mardin vekilinin Kur'an kurslarına saldırması siyasi ikiyüzlülüktür siyasi istismardır.

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