AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Narin Güran’ açıklaması! Özgür Özel’e ’Harbiye - İmam Hatip’ tepkisi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar Narin Güran cinayetine ilişkin konuşan Çelik, "Bunu siyasi istismar konusu yapanların bu acı ile bir ilişkisi olmadığı açıktır. Narin hepimizin kızı olmuştur. Maalesef sağ olarak bulamadık. Adli süreç partimiz tarafından hassasiyetle takip edilecek." dedi. Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde: Özgür Özel, "İmam hatip ve Harbiyelileri karşı karşıya getirmek isteniyor" diye bir açıklama yapıldı. Böyle bir yaklaşım provokatif bir yaklaşımdır. Sorunlu siyaset anlayışıdır. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesinin imam hatiplilerle ilgili etkinlikte yapmamasını söylüyor. Bu yaklaşım 28 Şubat kafasıdır. Cumhurbaşkanımızın bulunduğu her ortamda devlet meselesi ile değerlendirme yapması normaldir. Harbiyeliler de imam hatipler de bu ülkenin değeridir. Bu milletin çocuklarına haksızlıktır. Özgür Özel'in harbiye imam hatip karşılaştırması temelsizdir. Kamu alanını bölme yaklaşımı ilkel bir yaklaşımdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik



"SON DERECE PROVOKATİFTİR"



Sayın Özel'in değerlendirmelerinde Cumhurbaşkanımıza dönük Harbiyeliler ile imam hatipleri karşı karşıya getiriyor ifadeleri kınanması gereken yaklaşımdır. Son derece provokatiftir. Bütün milletin acısı olarak toprağa verdiğimiz Narin kızımızı büyük bir acı ile hatırlıyoruz. Vekil arkadaşlarımız Narin'in mezarını ziyaret edecekler ve oradan milletimize taziyelerini bir kez daha ifade edecekler. Bu tip konularda siyasi değerlendirme yapmak yanlış. Bu hepimizin acısı olan bir meseledir. Belli camiaları suçlamak fevkalade yanlış bir tutum. Acıyı paylaşmak yerine partimize laflar söyleyenler oldu. Bunların belli motivasyonla hareket ettiği görülmekte. Özellikle de PKK'yı destekleyen ve Diyarbakır annelerinin yanına gitmemiş olanların burada Narin'e sahip çıkıyor gibi görüntü vermeleri iki yüzlülüktür. Diyarbakır annelerine sahip çıkmayanlar bugün çıkmışlar bu acı üzerinden politika üretiyor. Tüm gelişmeler en yakın şekilde takip edilmekte. Bu acı milletin hafızalarına kazındı ve hepimizin sonuna kadar takipçisi olacağı bir süreç olmaktadır. Bunu siyasi istismar konusu yapanların bu acı ile bir ilişkisi olmadığı açıktır. Narin hepimizin kızı olmuştur. Maalesef sağ olarak bulamadık. Adli süreç partimiz tarafından hassasiyetle takip edilecek.