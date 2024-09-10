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Bakan Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, İstanbul'un depreme hazırlığı, kentsel dönüşüm ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konuları ele alındı.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 20:08 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 20:18
Bakan Kurum, İBB Başkanı İmamoğlu’nu kabul etti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

BAKAN KURUM: İSTİŞARELERİMİZ DEVAM EDECEK

Bakan Kurum, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul'umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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