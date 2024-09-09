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Irak'ın kuzeyindeki 4 bölgeye ölüm yağdı: 21 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve barınaklardan oluşan 21 hedef imha edildiğini bildirdi. MSB'den yapılan paylaşımda, "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli!" ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 09:59 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 10:03
Irak’ın kuzeyindeki 4 bölgeye ölüm yağdı: 21 terör hedefi imha edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve barınaklardan oluşan 21 hedef imha edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine 9 Eylül 2024 tarihinde hava harekâtı icra edilmiş; icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve barınaklardan oluşan 21 hedef imha edilmiştir.



İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

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