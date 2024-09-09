Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Arap Ligi toplantısına katılacak!

Fidan, bu toplantılara katılım göstererek küresel şartları gözeterek alternatif kulvarlarda Türkiye'nin politikalarını ve tezlerini üst düzeyde dünyaya anlatıyor. Türkiye uyguladığı kapsayıcı ve çok boyutlu diplomasi ile dünya politikalarında etkisini günden güne artırıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , geçtiğimiz günlerde de beş senenin ardından Avrupa Birliği'nce dışişleri bakanlarının Gymnich adı verilen gayri resmi toplantısına davet edildi. Fidan'ın AB'nin ardından AL toplantısına davet edilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkelerle normalleşme süreçlerine verdiği katkının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

KURUMSAL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE

Konsey toplantıları Mart ve Eylül aylarında olmak üzere düzenli olarak yılda iki kez Kahire'de yapılıyor. Arap Ligi'nin gündeminde bulunan Filistin başta olmak üzere birçok başlık Türkiye'nin dış politika gündeminde öncelikli konular arasında yer alıyor.

Türkiye'nin Arap ülkeleriyle son yıllarda gelişen ve çeşitlenen ilişkileri, hem bölgedeki mevcut sorunlara çözüm arayışları hem de karşılıklı yarar temelinde geleceğe yönelik somut işbirlikleri bağlamında yeni fırsatlar sunuyor.Bu çerçevede, Arap Ligi'yle kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi ve eşgüdümün artırılması gündemde.