CHP’de bir yasak aşk skandalı daha! Gamze Taşcıer mesajları yakaladı Çanakkale Belediyesi’ni bastı

CHP'deki yasak aşk skandallarına bir yenisi daha eklendi. Adres bu sefer Çanakkale oldu.

Gamze Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer ERKEK GÖREVE GELİR GELMEZ TAŞÇIER'İN EŞİNİ DANIŞMAN OLARAK ATADI Çanakkale Belediye Başkanlığı koltuğunu oturan Muharrem Erkek milletvekilliği döneminden bu yana danışmanlığını yürüten CHP Genel Başkan Yardımcı Gamze Taşcıer 'in eşi Ali Mert Taşcıer 'i göreve gelir gelmez belediyeye danışman olarak atadı.

İki çocuk babası olan Taşcıer, belediyedeki görevi için Çanakkale'de lüks bir otele yerleşti.

İddiaya göre göreve hızlı başlayan Taşcıer ile uzun yıllardır belediyede belediye başkanının asistanı olarak görev yapan evli S.S. isimli kadın ile aralarında yakınlaşma oldu.