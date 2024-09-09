CHP’de bir yasak aşk skandalı daha! Gamze Taşcıer mesajları yakaladı Çanakkale Belediyesi’ni bastı

CHP'deki yasak aşk skandallarına bir yenisi daha eklendi. Adres bu sefer Çanakkale oldu.
CHP'deki yasak aşk skandallarına bir yenisi daha eklendi. Adres bu sefer Çanakkale oldu.
ERKEK GÖREVE GELİR GELMEZ TAŞÇIER'İN EŞİNİ DANIŞMAN OLARAK ATADI
Çanakkale Belediye Başkanlığı koltuğunu oturan Muharrem Erkek milletvekilliği döneminden bu yana danışmanlığını yürüten CHP Genel Başkan Yardımcı Gamze Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer'i göreve gelir gelmez belediyeye danışman olarak atadı.
İki çocuk babası olan Taşcıer, belediyedeki görevi için Çanakkale'de lüks bir otele yerleşti.
İddiaya göre göreve hızlı başlayan Taşcıer ile uzun yıllardır belediyede belediye başkanının asistanı olarak görev yapan evli S.S. isimli kadın ile aralarında yakınlaşma oldu.
TELEFON MESAJLARINI YAKALADI
Ali Mert Taşcıer, zaman zaman Ankara'ya giderek çocuklarıyla hasret giderirken iddiaya göre bir Ankara ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, eşinin S.S. ile olan yazışmalarını yakaladı.
TAŞCIER ERKEK'İN ODASINDA TERÖR ESTİRDİ
Mesajlarda eşinin kendisini aldattığını gören Genel Başkan yardımcısı Taşcıer, küplere bindi. İddiaya göre ilk uçakla Çanakkale'ye gelen ve Belediye'yi basan Taşcıer, Erkek'in odasında terör estirdi.
TAZMİNATSIZ KOVULDULAR
Taşcıer, Erkek'e asistanını ve eşinin derhal görevden alınması talimatını verdi. Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Erkek yaşanan gelişmelerin ardından Ali Mert Taşcıer'i ve asistanı S.S.'yi görevden aldı. S.S. isimli kadının tazminatsız işten çıkarıldığı öne sürüldü.
Ali Mert Taşcıer ise, "Ankara'daki işlerimin yoğunluğu nedeniyle görevimden istifa ettim" dedi. Taşcıer, hakkında çıkan iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü.