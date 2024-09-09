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Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı için mesaj

2024-2025 eğitim öğretim yılı hakkında paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 09:02 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 09:19
Başkan Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı için mesaj

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2024-2025 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Öğrenciler ve öğretmenler okulların yolunu tuttu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eğitim öğretim yılı için mesaj yayınladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu "Oku, düşün, uygula, neticelendir. İyi dersler." yazılı görsel de yer aldı.

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