Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Sosyal medya düşmanlaştırıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında sosyal medya ve oyun platformlarına ilişkin şu mesajlar verdi. "Sosyal medyanın, birtakım oyun platformlarının gençlerimizi nasıl zehirlediğine sık sık şahitoluyoruz. Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Türkiye'yi ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmaya çalışan ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir. Bugün 21 bin 580 okulumuzun altyapısını tamamlamış bulunuyoruz. 4 bin 800 okulumuzda daha bu altyapıyı geliştirerek okullarımıza yüksek hızda internet sağlayacağız. Dijital eşitliği temin adına şu ana kadar 28 bin okulumuza kablolu internet sağladık. Öğrencilerimizin zengin bir öğrenme ortamında ders görmeleri için 626 bin 500 dersliğimizde etkileşimli tahta kurduk."

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