Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem! Uçak seferleri 2 katına çıkıyor

12 yıl sonra gerçekleşen bu zirve ile Mısır ve Türkiye'nin diyaloğu üst seviyeye yükselirken, iki ülke birçok konuda işbirliğine gitmeye karar verdi.

3 ÖNEMLİ ANLAŞMA İMZALANDI Uraloğlu yazılı açıklamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eş başkanlığında gerçekleştirilen "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" toplantısında, Türkiye ve Mısır arasında demir yolu, sivil havacılık ve bilgi iletişim teknolojileri alanında üç önemli anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Başkan Erdoğan.





Mevkidaşı Mısır Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Kamel al-Wazir'in de toplantıya iştirak ettiğini belirten Uraloğlu, "Demir yolu Sektöründe İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı, Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı olmak üzere üç anlaşma imzaladık." ifadesini kullandı.



Uraloğlu, sivil havacılık alanındaki mutabakat zaptı ile frekans konusundaki sorunların çözüme kavuşturulduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"Sivil Havacılık İdareleri Arasında Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasında haftalık 30 frekans olan yolcu seferi sayısı 67 frekansa çıkarıldı. THY İstanbul-Kahire hattında haftalık 28, AJet Sabiha Gökçen-Kahire hattında 5 frekans uçuş gerçekleştiriliyor. Mısır'ın turistik destinasyonları olan Şarm eş-Şeyh, Hurghada ve Iskenderiye'ye de taşıyıcılarımız tarafından seferler düzenlenmektedir. Bu zaptın iki ülke arasındaki ekonomik faaliyetler, ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok sektöre olumlu katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."