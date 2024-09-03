Avcılar Şahintepe’de İETT otobüsü motokuryeye çarptı ortalık karıştı

Kaza , dün saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Avcılar - Şahintepe seferini yapan İETT otobüsü, Denizköşkler Caddesi'nden Fatih Sokak'a dönerken bir motokuryeye çarptı.

Motokuryenin hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazada motosiklet otobüsün altına girdi. Kazanın duyulması üzerine kısa sürede çok sayıda motokurye olay yerine geldi.