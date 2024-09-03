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Avcılar Şahintepe'de İETT otobüsü motokuryeye çarptı ortalık karıştı

Avcılar Şahintepe’de bir İETT otobüsü motokuryeye çarptı. Motokurye yaralanırken kazanın duyulmasıyla birlikte çok sayıda motokurye olay yerine gelip şoföre tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu ve kask kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 13:10 Güncelleme 03 Eylül 2024, 13:10
Avcılar Şahintepe’de İETT otobüsü motokuryeye çarptı ortalık karıştı

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Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Avcılar-Şahintepe seferini yapan İETT otobüsü, Denizköşkler Caddesi'nden Fatih Sokak'a dönerken bir motokuryeye çarptı.

Motokuryenin hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazada motosiklet otobüsün altına girdi. Kazanın duyulması üzerine kısa sürede çok sayıda motokurye olay yerine geldi.

Kazadan yaralı kurtulan motokuryeye, olay yerine gelen sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Bu sırada içindeki yolcularla güzergahına devam etmek isteyen otobüs şoförüne, motosikletli grupta bulunanlar tepki gösterdi.

Toplanan grup, şoförün araçtan inmediğini ve çarptığı motosikletliyle hiç ilgilenmediğini iddia ederek saldırmak istedi.

Polis, motosikletlileri sakinleştirmeye çalışırken gerekli incelemelerin ardından soruşturma başlatıldı.

Yaşananlar cep telefonu ve kask kamerasına yansıdı.

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