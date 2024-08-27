Dışişleri Bakanı Fidan, Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi: İyi günde kötü günde birlikte olmaya devam edeceğiz!

''ORTAK ÇIKAR, BÜTÜNCÜL STRATEJİ'' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 15 Haziran 2021'de imzaladıkları Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükselen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha da ileriye götürmek için çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiğine işaret eden Fidan, "Bugün de Sayın Bayramov'la yaptığımız görüşmede kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldık ve ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ilişkilerimizin geldiği noktadan memnuniyet duyuyoruz. Enerji alanında işbirliğimizi ilerletirken ortak çıkarlar temelinde ve bütüncül bir stratejiyle çalışmaktayız." diye konuştu.

''BARIŞ VE İSTİKRARIN TESİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'' Görüşmede Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın bir an önce tesis edilmesi yönündeki ortak temenniyi bir kez daha teyit ettiklerini vurgulayan Fidan, bu kapsamda Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinde kaydedilen gelişmeleri de değerlendirdiklerini söyledi. Fidan, bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, TDT'nin kurumsal çalışmalarının güçlendirilmesi için daha neler yapılabileceği konusunda görüşlerini paylaştıklarını ifade etti. Bakan Fidan, görüşmede bölgesel bağlantısallık, lojistik yolları ve ilgili kalkınma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını da dile getirdi.

"TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ DEVAM EDECEK" Fidan, görüşmede özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırısını ve tüm dünyanın gözleri önünde devam eden acımasız katliamı da hassasiyetle ele aldıklarını aktardı. "İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde iki ülke için, iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir." diye konuştu. Fidan, Ankara'ya yaptığı ziyaretten dolayı mevkidaşına teşekkür ederek ilk fırsatta Azerbaycan'ı yeniden ziyaret edeceğini söyledi.

''İŞ BİRLİĞİMİZ AVRASYA'NIN ENERJİ HARİTASINI DEĞİŞTİRDİ''



Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Bayramov, Fidan'la Türkiye-Azerbaycan ilişkileri üzerine kapsamlı fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Bayramov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2023'te 8 milyar dolar olduğunu, 2024'te de olumlu dinamiğin devam ettiğini kaydetti. Enerji alanındaki iş birliğinin de önemli olduğunu vurgulayan Bayramov, "Azerbaycan ile Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliği sadece iki ülkeye katkı sunmakla kalmadı, Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi." diye konuştu. Bayramov, Iğdır-Nahçıvan-Kars Doğal Gaz Boru Hattı'nın yakında tamamlanacağını ve projenin iki ülkeye ek olanaklar sağlayacağını belirtti. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının yıllık kapasitesinin 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarıldığını bildiren Bayramov, bunun taşımalara olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

''SİYASİ VE MANEVİ DESTEK GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTI'' Bayramov, Bakü'de yeni kurulanTürkiye-Azerbaycan Üniversitesine öğrenci kabulünün tamamlandığını, üniversitenin yeni eğitim yılında ilk öğrencilerini karşılayacağını bildirdi. 2. Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin nasıl benzersiz olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Bayramov, "Ülkemiz için tarihi öneme sahip bu dönemde kardeş ülkenin Cumhurbaşkanından sade vatandaşına kadar biz Azerbaycan'a tam desteğinin şahidi olduk. Bu siyasi ve manevi destek gücümüze güç kattı, Azerbaycan halkına moral verdi." dedi. EN FAZLA PROJE GELİŞTİRENLER TÜRK ŞİRKETLERİ Bayramov, Karabağ'ın yeniden kurulmasında da Türkiye'nin Azerbaycan'la birlikte olduğunu, orada en fazla proje gerçekleştiren şirketlerin Türk şirketleri olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Karabağ Zaferi Güney Kafkasya'da yeni olanaklar açtı. Bölgede sürdürülebilir barış için tarihi şans mevcuttur. Barış müzakerelerinde olumlu gelişmeler var. Taslak metnin büyük kısmı üzerinde mutabakat sağlandı. Fakat hala Ermenistan anayasasında ve bazı hukuki belgelerinde Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları bulunuyor. Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı da toprak iddiaları bulunuyor. Barış sürecinin önündeki en büyük engel Ermenistan'ın ülkelerimize karşı toprak iddialarıdır. Diğer taraftan Ermenistan hızla silahlanıyor. Bazı ülkeler Ermenistan'ı silahlandırıyor. Bu çok yanlış politikadır. Bu politika bölgemiz için tehdit kaynağıdır. Tüm bu süreçleri izliyoruz. Bu gelişmelerle ilgili tüm işler Azerbaycan ile Türkiye arasında koordineli şekilde hayata geçiriliyor. Azerbaycan ile Türkiye'nin tutumu birdir. Bu, karşılıklı destek, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkileridir. Böyle de devam edecektir. Ülkelerimizin bu politikaları bölgeye barış, huzur ve istikrar getirecektir." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN