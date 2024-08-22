Erteleme iddialarına son noktayı koydu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 20 bin öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin Danıştay'ın kararını hazırlıklı bir biçimde beklediklerini ifade ederek, "Ben kendi adıma 9 Eylül tarihine yetiştirmek için bütün takvimi yürüttüm. Biz o karar çıktıktan sonra takvimimizi başlatacağız, sürecimizi yürüteceğiz." dedi.

Önceki hafta, yeni eğitim döneminde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili 2 genelde gönderildiğini aktaran Tekin, bunlardan birinin genel eğitim öğretim süreci, diğerinin de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 'nin uygulanmasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman kaldığını belirten Tekin, Bakanlık olarak bu süreçteki hazırlıklara okullar tatil olur olmaz başladıklarını, yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini söyledi.





DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLARIN DERSLİK SAYISI ARTTI

Bakan Tekin, bugün 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilin il milli eğitim müdürleriyle toplantı yaptıklarını ve deprem bölgesindeki durumu değerlendirdiklerini belirterek, "Genel anlamda 2024-2025 eğitim öğretim yılı Türkiye genelinde olduğu gibi deprem bölgesinde de çok şükür bir sıkıntı olmaksızın başlayacak." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütün bakanların, bakanlıkların ve kamu kurumlarının illerin deprem öncesindeki durumlarına gelmesi için seferberlik ilan ettiğini vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Bölgede kullanılamaz hale gelen okullarımız var. Onlarla ilgili süreçleri tamamlamak bizim önemli çalışma alanlarımızdan biri oldu. Bu anlamda Cumhurbaşkanı'mızın bize talimatı şu, '11 ilin tamamında 6 Şubat'tan önceki derslik ve okul sayılarının üstüne çıkacağız.' Bu bize Cumhurbaşkanı'mızın verdiği talimat. Biz de kendi çapımızda bunu her ilde yüzde 10, yani 6 Şubat'tan yüzde 10 daha fazla derslik sayısına ulaşalım diye bir projeksiyon çizdik. Bazı illerimizde bu rakam daha da yukarı çıktı. Yüzde 15, yüzde 17 derslik sayısını artırdığımız illerimiz var. Genelde 11 ilin tamamında yüzde 10 bareminin üstündeyiz."

Tekin, depremlerden sonra yıkılan ya da ağır hasar gören 1295 okul ve 9 bin 935 derslik bulunduğunu belirterek, "6 Şubat'tan itibaren seferberlik bilinciyle okullarımızı yapmaya başladık. Toplam ihalesi yapılmış, inşaatı devam eden ve yakın zamanda bitecek dersliklerle beraber toplam 19 bin 784 derslik yeniden inşa edilmiş olacak bu 11 ilde. Bu çok önemli bir rakam." diye konuştu

Bakan Tekin, 2 bin 324 dersliğin güçlendirmesini tamamladıklarını, 9 Eylül'de deprem bölgesinde eğitimin sorunsuz başlayacağını bildirdi.