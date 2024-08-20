SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başörtülü kadına küfürler savurdu! Aleyna Çalgıcı'nın sicili kabarık çıktı

İstanbul Ümraniye'de, Aleyna Çalgıcı isimli bir kadın metroda tartıştığı başörtülü bir kadına küfürler savurdu. Kadının başörtüsünü hedef alan Aleyna Çalgıcı hakkında inceleme başlatıldığı ve sicilini kabarık olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 14:44 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 10:31
Başörtülü kadına küfürler savurdu! Aleyna Çalgıcı’nın sicili kabarık çıktı

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Ümraniye'de, bir kadın metroda tartıştığı başörtülü bir kadına ve başörtüsüne hadsizce küfürler savurdu.

İddialara göre, metroda yaşanan tartışmanın ardından saldırgan kadın, tartıştığı başörtülü kadını metrodan indikten sonra takip etti.

BAŞÖRTÜLÜ KADINA KÜFÜRLER SAVURDU
Saldırgan, önce "Başörtülü o...." şeklinde skandal ifadeler kullanarak kadına sözlü saldırıda bulundu.

Başörtülü kadına küfürler savurdu!Başörtülü kadına küfürler savurdu!

Olayı gören çevredekiler, durumu engellemeye çalıştı ancak saldırgan kadın diğer vatandaşlara da saldırdı.

Çevredeki vatandaşlar, saldırganın hakaretlerine tepki göstererek, "Başörtülü o.... diye saldırıyorsun. Hakaret ediyorsun" dediklerinde, saldırgan pişkin bir şekilde, "Evet ettim, niye edemez miyim?" diye cevap verdi ve küfür etmeye devam etti.

Ümraniye'de Aleyna Çalgıcı isimli kadın başörtülü kadına küfürler savurdu!Ümraniye'de Aleyna Çalgıcı isimli kadın başörtülü kadına küfürler savurdu!

Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, saldırgan kadının kendisini görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonunu elinden almaya çalıştığı anlar da yer aldı.

Saldırganın pişkin tavırları ve başörtüsüne saldırması sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Vatandaşlar skandala tepki gösterdi.

İNCELEME BAŞLATILDI
Başörtüsünü hedef alarak saldırıda bulunan kadının Aleyna Çalgıcı olduğu öğrenildi.

Aleyna Çalgıcı'nın sicili kabarık çıktıAleyna Çalgıcı'nın sicili kabarık çıktı

Olayın ardından Çalgıcı hakkında inceleme başlatıldı.

ALEYNA ÇALGICI'NIN SİCİLİ KABARIK ÇIKTI
Ayrıca, şahsın daha önce "Hakaret, Kasten Yaralama, Tehdit, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçlarından işlem gördüğü belirtildi.

28 Şubat kafası yine hortladı! Akçakocada site sakini kadının havuza haşemayla girmesine izin verilmedi! Site yöneticisi ve görevli serbest bırakıldı28 Şubat kafası yine hortladı! Akçakocada site sakini kadının havuza haşemayla girmesine izin verilmedi! Site yöneticisi ve görevli serbest bırakıldı
28 Şubat kafası yine hortladı! Akçakoca'da site sakini kadının havuza haşemayla girmesine izin verilmedi! Site yöneticisi ve görevli serbest bırakıldı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten Irak Hakurk’ta nokta operasyon! Terör örgütü PKK/KCK üyesi Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak etkisiz hale getirildi
Özgür Özel’in bacak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı
Son dakika: Dilan Polat’a gece yarısı ziyareti! Avukatından tahliye sonrası ilk açıklama geldi: Psikolojik sorunları var
Son dakika: Reha Muhtar’dan kötü haber! Yalısının merdivenlerinden düşen ünlü spiker entübe edildi | Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl?
Fenerbahçe’den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho’nun yüzü gülecek
Piyasaların gözü Merkez’de! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Joe Biden’a TV darbesi! Gözyaşları içinde kaldığı yayını kestiler: Lanet olsun çok yaşlıyım
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?
Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni
Aşkından kendini yollara vurmuştu! E-5’in yürüyen adamı Selami Salman’dan acı haber
CANLI TAKİP | Blinken ateşkes dedi Hamas’tan cevap geldi: ABD İsrail için zaman kazanıyor
Çankırı’daki orman yangını kontrol altında
HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! O güne dikkat çok sıcak olacak! Bugün hava nasıl?
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda
Fahiş okul servis ücretleri için velilerden yeni çözüm! Veliler dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz
SON DAKİKA