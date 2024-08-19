Türk biliminin 132 yıllık yüz akı: Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu açıkladı: Çiçek aşısı Maymun Çiçeği hastalığından yüzde 85 koruyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir televizyon kanalında Maymun Çiçeği virüsüyle ilgili açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Maymun Çiçeği virüsünün Covid gibi olmadığını belirterek 'RNA virüsü değil, DNA virüsü. Ne demek? Yani farklı bir virüs çeşidi bu' dedi. Sağlık Bakanı, bilim insanlarının bu virüsün agresif seyredeceğini düşünmediğini belirterek 2022-2023 yılında bu hastalık için acil durum ilan edildiğini, o zaman Türkiye'de de birkaç vaka görüldüğünü ancak 2024'te vaka görülmediğini ifade etti.



RAHATLATAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık sisteminin bu virüse de hazırlıklı olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: Biraz rahatlatmak istiyorum. Aslında bu şu anda söylenen, bilim insanların bize söylediği, bununla ilgili zaten çiçek aşısı olanların yüzde 85 korunduğu konusunda. 1980'e kadar da ülkemizde zaten çiçek aşısı olmayan yok biliyorsunuz. Ama yine de biz her türlü önlemimizi alıyoruz.



DÜNYADA İLK: OSMANLI AŞI İÇİN KANUN ÇIKARDI

1885'te dünyada ilk defa çiçek aşısı uygulaması için Osmanlı'da kanun çıkarıldı. 1892'de ilk Çiçek Aşısı Üretim Merkezi (Telkihhâne-i Şâhâne) Miralay Hüseyin Remzi Bey tarafından kuruldu. Türkiye'de hastalıkların yok olması ile 1971'de tifüs, 1980'de çiçek aşısı üretimi sonlandı.

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