Ölüme davetiye! Aydın Didim’de 2 bin 500 kişi tabut evde yaşıyor! CHP’li belediye çökmek üzere olan Sahil Sitesi’ne kentsel dönüşüm başlatmıyor

Ancak belediye yetkilileri şu ana kadar bir adım atmayınca, sitedeki evlerin dönüşümü bugüne kadar bir türlü yapılamadı.

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Sabah'tan Ceyhun Torlak'ın haberine göre, Tabut evlerden yaşamaktan dolayı büyük korku yaşadıklarını söyleyen site sakinleri, "Yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı sitede 50+1 çoğunluk sağlanamadığı için kentsel dönüşüme sokamadık.

Bunun belediye eliyle yapılması gerekiyor. Yoksa küçük bir depremde bile burada büyük bir facia yaşanabilir. Duvarlardaki ve kolonlardaki çatlaklar sıva yapılarak makyajlandı.

Didim Belediyesi'ni göreve çağırıyoruz. Bu sitedeki konutların riskli yapı ilan edilmesi gerekiyor" dedi.