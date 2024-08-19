Ölüme davetiye! Aydın Didim’de 2 bin 500 kişi tabut evde yaşıyor! CHP’li belediye çökmek üzere olan Sahil Sitesi’ne kentsel dönüşüm başlatmıyor

Aydın'ın gözde tatil ilçelerinden Didim'in Mavişehir Mahallesi'nde 53 yıl önce inşa edilen Sahil Sitesi S.O.S. veriyor. Tabut binalar olarak adlandırılan evlerin bazılarının kolonlarındaki betonlar kendiliğinden dökülüyor.
Aydın'ın gözde tatil ilçelerinden Didim'in Mavişehir Mahallesi'nde 53 yıl önce inşa edilen Sahil Sitesi S.O.S. veriyor. Tabut binalar olarak adlandırılan evlerin bazılarının kolonlarındaki betonlar kendiliğinden dökülüyor.
Üzerindeki sıvaların döküldüğü kolonların demirleri bile ortaya çıkarken, korku yaşayan vatandaşlar evlerine bile girmek istemiyor. Bu durum site sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratıyor.
Sahil Sitesi sakinlerinin tek isteği CHP'li Didim Belediyesi'nin yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı 1137 konutu riskli yapı ilan ederek boşaltılmasını sağlaması.
Ancak belediye yetkilileri şu ana kadar bir adım atmayınca, sitedeki evlerin dönüşümü bugüne kadar bir türlü yapılamadı.
VATANDAŞLAR CHP'Lİ BELEDİYEYİ GÖREVE ÇAĞIRDI
Sabah'tan Ceyhun Torlak'ın haberine göre, Tabut evlerden yaşamaktan dolayı büyük korku yaşadıklarını söyleyen site sakinleri, "Yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı sitede 50+1 çoğunluk sağlanamadığı için kentsel dönüşüme sokamadık.
Bunun belediye eliyle yapılması gerekiyor. Yoksa küçük bir depremde bile burada büyük bir facia yaşanabilir. Duvarlardaki ve kolonlardaki çatlaklar sıva yapılarak makyajlandı.
Didim Belediyesi'ni göreve çağırıyoruz. Bu sitedeki konutların riskli yapı ilan edilmesi gerekiyor" dedi.
TABUT EVLERDE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ
Tabut evlerde yaşamak istemediklerini belirten vatandaşlar, "Didim'in deprem fay hattı Mavişehir'in 6 kilometre uzağından geçiyor.
Zemin çürük, binalar fay hattının adeta üzerinde bulunuyor. Bu sitenin yapımına 1968 yılında başlanmış.
İnşaatlar 1972 yılında bitmiş. Bina yapımlarında deniz kumu kullanılmış.
Bina içlerinde duvarlar, kolonlar, çatlamış ve dökülüyor. Elektrik hatları açıkta tehlike saçıyor. Binaların temelleri resmen yüzüyor" dedi.