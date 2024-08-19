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Karar Resmi Gazete'de! 12 şirketin bütün hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 20 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 12 şirketin Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamının Türkiye Varlık Fonu'na aktarılacak.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 00:13 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 01:03
Karar Resmi Gazete’de! 12 şirketin bütün hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na aktarılacak

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Hazine'ye ait 12 şirketin hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ticari ünvanlı şirketlerin sermayelerinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamının, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına, 6741 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verildi.

Hazine'ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonuna aktarılan şirketlerin isimleri şöyle:

"Koza-İpek Holding Anonim Şirketi, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi, REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi, Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi ve Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi."

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