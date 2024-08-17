AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan muhalefetin 'Uçaklar nerede?' provokasyonuna sert tepki: "CHP'li belediyeler sınıfta kaldı"

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, orman yangınının sürdüğü Karşıyaka'da incelemelerde bulundu.
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, orman yangınının sürdüğü Karşıyaka'da incelemelerde bulundu.
Kadir İnan, 'Uçaklar nerede?' provokasyonuna soyunanlara çok sert tepki göstererek, CHP'li İzmir Belediyesinin yangınla mücadelede yetersiz kaldığını belirtti.
İnan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;
İlk dakikadan itibaren tüm kurumlarımız devredeydi. Ben öncelikle ormanın kahramanlarına çok teşekkür ediyorum. Onların yürekliliği olmasa çok daha büyük sonuçları olacaktı.
"İLÇE BELEDİYELERİ GÖREVLERİNİ YAPMAKTA ÇOK YETERSİZ KALMIŞ"
Tarım ve Orman Bakanlığımız, Bolu'da Karabük'te Aydın'da Muğla'da her yerde mücadele ortaya kouyor. Ben bugün geldim Meclis'teydim. Ama bugün ziyaretlerimizde gördük ki İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri mahallelerindeki görevlerini yapmakta çok çok geri kalmışlar. Eleştiriler yapılar 'uçaklar nerede? Helikopterler nerede?' siz bırakın helikopterleri onlar zaten işini yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanında helikopterlerin hepsi çalışıyor. Ama siz mali sınırlarınızda, sanayi sitelerinizde itfaiyelerinizle hemen olay anında müdahale etmekte o kadar gecikmişsiniz ki hasarın boyutu bu kadar yüksek olmuş.
"YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"
Ama biz yine yaraları hep birlikte saracağız. Devletimiz güçlüdür, kurumlarımız güçlüdür. En başında itibaren tüm bakanlıklarımız hasara tespiti yapıyorlar. Ama Karşıyaka Belediyesi'nin geri dönüşüm tesisi hala soğutma işlemlerinde çok az bir seviyedeler. Hala esnaflarımızın yanan yerleri var. İtfaiye performansı çok düşük. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri sadece mahallerinde ve kendi görev alanlarında en işlevli hallerini yapsın. Koordinasyon çok zayıflığı, yönetim zayıflığı burada vatandaşlarımıza maliyetli olmuş durumdu. Biz yaralarımız hep birlikte saracağız. Ben tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum.
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