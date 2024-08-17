AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan muhalefetin 'Uçaklar nerede?' provokasyonuna sert tepki: "CHP'li belediyeler sınıfta kaldı"

İnan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı; İlk dakikadan itibaren tüm kurumlarımız devredeydi. Ben öncelikle ormanın kahramanlarına çok teşekkür ediyorum. Onların yürekliliği olmasa çok daha büyük sonuçları olacaktı.





"İLÇE BELEDİYELERİ GÖREVLERİNİ YAPMAKTA ÇOK YETERSİZ KALMIŞ"

Tarım ve Orman Bakanlığımız, Bolu'da Karabük'te Aydın'da Muğla'da her yerde mücadele ortaya kouyor. Ben bugün geldim Meclis'teydim. Ama bugün ziyaretlerimizde gördük ki İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri mahallelerindeki görevlerini yapmakta çok çok geri kalmışlar. Eleştiriler yapılar 'uçaklar nerede? Helikopterler nerede?' siz bırakın helikopterleri onlar zaten işini yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanında helikopterlerin hepsi çalışıyor. Ama siz mali sınırlarınızda, sanayi sitelerinizde itfaiyelerinizle hemen olay anında müdahale etmekte o kadar gecikmişsiniz ki hasarın boyutu bu kadar yüksek olmuş.