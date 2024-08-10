İnstagram bugün açılacak mı? Instagram açıldı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak? SON DAKİKA AÇIKLAMA...

"Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor maalesef. Çok net söylüyorum. Bakın şimdi hiçbir bildirim yapmadan yani sizin hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor. Bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta hani bir özel şirkettir burası. Elbette onun da kuralları kaideleri olacak ama yani yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasaklı zihniyet içerisinde değiliz. Eğer sosyal medya platformları bizler kadar özgürlükçü olmuş olsa gerçekten siz bu soruyu bugün bana sormamış olurdunuz"

"Bir kere bizim şöyle bir kurgumuz yok. Bunlar ne yaparsa nasıl davranırsa biz kapatırız. Asla böyle bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bakın burada 60 milyona varan sosyal medya kullanıcısından bahsediyoruz. Yani sonuçta benim bir dünya hesabım var, yani her platformda neredeyse hesabım var. Yani ben de, bizim ekibimiz de kullanıyor, hepimiz kullanıyoruz. Biz burada gerçekten nasıl bir yasakçı zihniyet içerisinde, sansürlü zihniyet içerisinde olmaktansa nasıl daha genişletiriz bu yaklaşımdayız. Çok net olarak söylüyorum. Ama mutlaka şunu gözden kaçırmamamız lazım."

Sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarına da dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Instagram olsun, diğer sosyal medya platformlarıyla iletişim halindeyiz. Onların öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim katalog suçları dediğimiz, toplumumuzun, ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var, sürekli bildiriyoruz. Ve dün tekrar arkadaşlarla bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" şeklinde konuştu.

2 AĞUSTOS'TA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

2 Ağustos 2024 tarihinde BTK tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Kararın nedeni olarak, "katalog suçlar" olarak tanımlanan bazı düzenlemelere Instagram'ın uymaması gösterildi. BTK'nin resmi site bilgileri sorgulama menüsünden erişim engeli kararı duyuruldu.