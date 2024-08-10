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İnstagram bugün açılacak mı? Instagram açıldı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak? SON DAKİKA AÇIKLAMA...

Instagram'a getirilen erişim yasağı, kullanıcılar arasında merak uyandırmaya devam ediyor. "Instagram açıldı mı, ne zaman erişime açılacak?" soruları sıkça araştırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin son durumu açıklayarak merakları giderdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 19:59 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 20:28
İnstagram bugün açılacak mı? Instagram açıldı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak? SON DAKİKA AÇIKLAMA...

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Instagram 2 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatıldı. Bu gelişmenin hemen ardından platformla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, İnstagram bugün açılacak mı? Instagram açıldı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte merak edilenler!

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILDI MI?

Uraloğlu Instragram meselesine ilişkin şunları söyledi:

"Kanun, kurallarımız var. Epey aşama kaydettik. Artık ufak şeyler kaldı. Onlarda da mutabakata varırsak biz de bunu, vatandaşımızın önemli bölümü takip ediyor, açalım istiyoruz. Şirketin kuralı varsa ülkemizin de hassasiyetleri var. Mutabık kalınırsa anında erişim açılacak. Roblox'ta mahkemenin kararlarına baktığımızda bir çocuğun muhatap olmaması gerekenleri gördük. Başka platformun kapatılmasıyla ilgili bir süreç yok."

"Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor maalesef. Çok net söylüyorum. Bakın şimdi hiçbir bildirim yapmadan yani sizin hesabınızı bloke edebiliyor, kaldırabiliyor. Bazı paylaşımları komple engelleyebiliyor. Sonuçta hani bir özel şirkettir burası. Elbette onun da kuralları kaideleri olacak ama yani yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz sosyal medya platformlarının faaliyetlerinin sürdürülmesinden yanayız. Asla bir yasaklı zihniyet içerisinde değiliz. Eğer sosyal medya platformları bizler kadar özgürlükçü olmuş olsa gerçekten siz bu soruyu bugün bana sormamış olurdunuz"

Ayrıca sabah saatlerinde gazetecilerin sorularını yanıtkayan Uraloğlu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin şunları söylemişti:

"Bir kere bizim şöyle bir kurgumuz yok. Bunlar ne yaparsa nasıl davranırsa biz kapatırız. Asla böyle bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bakın burada 60 milyona varan sosyal medya kullanıcısından bahsediyoruz. Yani sonuçta benim bir dünya hesabım var, yani her platformda neredeyse hesabım var. Yani ben de, bizim ekibimiz de kullanıyor, hepimiz kullanıyoruz. Biz burada gerçekten nasıl bir yasakçı zihniyet içerisinde, sansürlü zihniyet içerisinde olmaktansa nasıl daha genişletiriz bu yaklaşımdayız. Çok net olarak söylüyorum. Ama mutlaka şunu gözden kaçırmamamız lazım."

Sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarına da dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Instagram olsun, diğer sosyal medya platformlarıyla iletişim halindeyiz. Onların öncesinde de bildirdiğimiz şeyler vardı. Son süreçte de bildirdiğimiz konular var. Burada neler var? Bizim katalog suçları dediğimiz, toplumumuzun, ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var, sürekli bildiriyoruz. Ve dün tekrar arkadaşlarla bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz" şeklinde konuştu.

2 AĞUSTOS'TA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

2 Ağustos 2024 tarihinde BTK tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Kararın nedeni olarak, "katalog suçlar" olarak tanımlanan bazı düzenlemelere Instagram'ın uymaması gösterildi. BTK'nin resmi site bilgileri sorgulama menüsünden erişim engeli kararı duyuruldu.

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