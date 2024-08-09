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HDP artığı Ferhat Encu İsrail’le ‘DEM’ tuttu! Siyonazi terörü akladı Türkiye’yi karaladı

Eski HDP Milletvekili Ferhat Encu, sosyal medya hesabın alçak bir paylaşıma imza attı. Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan 'Hendek Operasyonları' hedef alarak soykırımcı İsrail'i yaptığı vahşetini aklamaya çalışan HDP'li Encu, " Gazze’deki bu görüntülere tepki gösteriyorlar. İsrail’e vahşi, barbar diyorlar" ifadelerini kullandı. Alçak paylaşıma sosyal medyada tepki yağdı.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 00:10 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 00:10
HDP artığı Ferhat Encu İsrail’le ‘DEM’ tuttu! Siyonazi terörü akladı Türkiye’yi karaladı

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Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 bin kişi hayatını kaybetti.



SOYKIRIMCIDAN SİSTEMİK SÜRGÜN

Her türlü savaş suçunu işleyen ve tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan terör devleti İsrail, sürgünü de sistematik bir silah olarak kullanıyor.

Gazze'yi harabeye çeviren saldırılar yüzünden halk zorunlu göçe maruz kalıyor.



MİLYONLARCA FİLİSİTİNİ HAPSETME PLANI

Gazze'nin büyük bölümünü "çatışma alanı" ilan eden İsrail ordusu, Filistinlileri "güvenli olduğunu" öne sürdüğü El-Mevasi bölgesine göçe zorluyor.



Milyonlarca insanı nefes aldırmadan küçük bir toprak parçası içinde sürmeye devam eden İsrail, nüfusun 12 kilometrekareye toplanması için tehditlerini yineledi.

26. Dönem Şırnak HDP Milletvekili26. Dönem Şırnak HDP Milletvekili

HDP ARTIĞINDAN ALÇAK SÖZLER

Gazze'de yaşanan insanlık katliamına tepkiler yağmaya devam ederken, eski HDP Milletvekili Ferhat Encu alçak ifadelerle terör devleti İsrail'i aklayarak Türkiye'yi hedef aldı.

"İSRAİL İLE FARKINIZ YOK"

Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan 'Hendek Operasyonları' hedef alarak soykırımcı İsrail'i yaptığı vahşetini aklamaya çalışan HDP'li Encu,"Şırnak ve Nusaybin'de onbinlerce insanı yerinden edip şehirleri bu hale getirenler bu gün Gazze'deki bu görüntülere tepki gösteriyorlar. İsrail'e vahşi, barbar diyorlar. İsrail bu vahşiliği ve barbarlığı sizden öğrenmiştir. Yok farkınız" ifadelerini kullandı.

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