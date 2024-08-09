HDP artığı Ferhat Encu İsrail’le ‘DEM’ tuttu! Siyonazi terörü akladı Türkiye’yi karaladı

26. Dönem Şırnak HDP Milletvekili



HDP ARTIĞINDAN ALÇAK SÖZLER



Gazze'de yaşanan insanlık katliamına tepkiler yağmaya devam ederken, eski HDP Milletvekili Ferhat Encu alçak ifadelerle terör devleti İsrail'i aklayarak Türkiye'yi hedef aldı.



"İSRAİL İLE FARKINIZ YOK"



Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan 'Hendek Operasyonları' hedef alarak soykırımcı İsrail'i yaptığı vahşetini aklamaya çalışan HDP'li Encu,"Şırnak ve Nusaybin'de onbinlerce insanı yerinden edip şehirleri bu hale getirenler bu gün Gazze'deki bu görüntülere tepki gösteriyorlar. İsrail'e vahşi, barbar diyorlar. İsrail bu vahşiliği ve barbarlığı sizden öğrenmiştir. Yok farkınız" ifadelerini kullandı.

