Milli atıcımız Yusuf Dikeç, Elon Musk’a robotlarını sordu! Musk’tan yanıt gecikmedi: İstanbul’da görüşürüz

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandığı atıcılık alanında ekipman kullanmadan ve eli cebinde atış yaptığı sırada çekilen görüntüler sansasyon yaratan milli sporcu Yusuf Dikeç önceki gün katıldığı sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'a bir soru yönelti.

Dikeç, "Selam Elon, gelecekte Olimpiyatlarda robotların elleri ceplerinde madalya kazanabileceğini düşünüyor musun? Bunu kıtaların birleştiği kültür başkenti İstanbul'da konuşmaya ne dersin" dedi. Tesla, SpaceX ve X'in sahibi de, anında Dikeç'e yanıt verdi. "Robotlar her zaman hedefi tam 12'den vuracak. Ben İstanbul'a gelmeyi dört gözle bekliyorum. Dünyadaki en harika şehirlerden biri" dedi.