Başkan Erdoğan’dan şehit polis Halil İbrahim Kuzkun’un ailesine başsağlığı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Gaziantep'te eğitim sırasında gaz tüfeği kapsülü yüzüne çarpan ve şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.