Başkan Erdoğan’dan şehit polis Halil İbrahim Kuzkun’un ailesine başsağlığı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Gaziantep'te eğitim sırasında gaz tüfeği kapsülü yüzüne çarpan ve şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine başsağlığı diledi
ŞEHİT HALİL İBRAHİM KUZKUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Gaziantep'te eğitim sırasında gaz tüfeği kapsülü yüzüne çarpan ve şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun, son yolculuğuna uğurlandı.
Kuzkun için Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.
Şehit Halil İbrahim Kuzkun son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende, İl Müftü Vekili Şakir Aktaş tarafından dua edildi.
Törene şehidin babası Ahmet, annesi Melek, eşi Seda ve yakınları ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve şehidin silah arkadaşları katıldı.