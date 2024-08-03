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Başkan Erdoğan'dan şehit polis Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine başsağlığı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te eğitim sırasında gaz tüfeği kapsülü yüzüne çarpan ve şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine başsağlığı diledi.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 17:33 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 17:33
Başkan Erdoğan’dan şehit polis Halil İbrahim Kuzkun’un ailesine başsağlığı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Gaziantep'te eğitim sırasında gaz tüfeği kapsülü yüzüne çarpan ve şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine başsağlığı dilediBaşkan Recep Tayyip Erdoğan şehit Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine başsağlığı diledi

ŞEHİT HALİL İBRAHİM KUZKUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Gaziantep'te eğitim sırasında gaz tüfeği kapsülü yüzüne çarpan ve şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun, son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzkun için Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Şehit Halil İbrahim Kuzkun son yolculuğuna uğurlandıŞehit Halil İbrahim Kuzkun son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende, İl Müftü Vekili Şakir Aktaş tarafından dua edildi.

Törene şehidin babası Ahmet, annesi Melek, eşi Seda ve yakınları ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Halil İbrahim Kuzkun son yolculuğuna uğurlandıŞehit Halil İbrahim Kuzkun son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşı, buradaki törenin ardından Oğuzeli ilçesine bağlı Altunyurt Mahallesi'nde toprağa verildi.

Polis memuru Kuzkun, Gaziantep Polis Mesleki Eğitim Merkezi'nde 10 Temmuz'da eğitim verdiği sırada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpmasıyla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

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