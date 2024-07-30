MSB operasyonu duyurdu: 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'lilere operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'lilere operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!