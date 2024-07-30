SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MSB operasyonu duyurdu: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'lilere operasyon düzenlendiğini duyurdu. Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz!" ifadelerine yer verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 10:36 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 10:47
MSB operasyonu duyurdu: 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'lilere operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım.MSB'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz!

Operasyon komuta merkezinden böyle yönetildi.Operasyon komuta merkezinden böyle yönetildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.

Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA