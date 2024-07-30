MSB operasyonu duyurdu: 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MSB'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım.

Operasyon komuta merkezinden böyle yönetildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.

Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!