Ankara’da kritik ziyaret! Başkan Erdoğan ve Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi

Rusya Dış İstihbarat Başkanı Sergei Naryshkin'in MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Esad-Erdoğan zirvesine dair tarih, ülke tayini gibi detayları görüştüğü ve kritik buluşmaya son şeklin verildiği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Rusya lideri Putin hem Esad ile görüşebileceği belirtilirken, buluşma yeriyle ilgili bir iddia da ortaya atıldı. Ankara'nın Türkiye-Suriye sınırında Kesep Kapısı seçeneği üzerinde durduğu ifade ediliyor. Kritik görüşmeyle ilgili süreç devam ederken, iki liderin ağustos ayı içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor.

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