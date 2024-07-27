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MSB görüntüleri yayımladı: Yunanistan ölüme itti Sahil Güvenlik kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası’nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet bot bıraktığı görüntüleri yayımladı. Yapılan açıklamada düzensiz göçmenlerin kurtarıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 15:53 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 15:57
MSB görüntüleri yayımladı: Yunanistan ölüme itti Sahil Güvenlik kurtardı

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet bot bıraktığı görüntüleri yayımladı.

Yunanistan ölüme itti Sahil Güvenik kurtardı

Yapılan açıklamada düzensiz göçmenlerin kurtarıldığı bildirildi.



MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 24 Temmuz 2024'de icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet bot bıraktığı görüntülendi.

Fırtınalı havada zor anlar geçiren göçmenler bölgeye intikal eden 1 adet Sahil Güvenlik botumuz tarafından kurtarıldı.

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