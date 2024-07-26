Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Ayder Yaylası açıklaması: Yıkılan otellerin yerine hiçbir yapı yapılmayacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

SELDE HASAR ALAN KONUTLARIN ANAHTAR TESLİMİ YARIN

Rize'de yaşanan sel afetlerinde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini söyleyen Bakan Murat Kurum, "Sellerde milletimize sözler vermiştik. Daha önceki Elazığ, Malatya, Antalya yangınlarında olduğu gibi milletimize verdiğimiz sözleri tutmuş ve evlerin hızlı bir şekilde teslimlerini gerçekleştirmiştik. Yine AFAD'ımızla, bakanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde, selde yaşanan hasarlar sebebiyle vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yarın inşallah tutuyor olacağız; o konutlarımızın anahtar teslimlerini yapacağız. Diğer taraftan da sahilde millet bahçesi ile Rize'mizin nefes alacağı, Karadeniz rüzgarının tamamen Rize'ye hakim olacağı bir projeyi gerçekleştireceğiz. Rize'mizle ve Rizeli kardeşlerimize gurur duyuyoruz; Rize sadece Rize'den ibaret değil, bugün İstanbul'da da Ankara'da da 81 ilimizde de Rizeli kardeşlerimiz var. Biz de onları mutlu etmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu heyecanı yine ilk günkü aşkla, şevkle devam ettireceğiz" dedi.

Rize'de meydan alanında 2'nci etap kentsel dönüşüm çalışmalarının da başlayacağını aktaran Bakan Kurum, "İkinci etap diye belirlediğimiz alanda inşallah vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bu projeye dahil edeceğiz ve oraların da dönüşümünü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.