Başkan Recep Tayyip Erdoğan: CHP’li belediyeler borçlarını ödesin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Enflasyondan sokak hayvanlarına, CHP'li belediyelerin borçlarından Kıbrıs sorununa kadar birçok konuya açıklık getirdi.
-Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktık. Bundan sonra daha hissedilir biçimde düşecek.
-KKTC'de duruşumuzu ortaya koyduk. Federalizme dayalı tekliflere karnımız tok.
-Muhalefet, Türkiye'yi şikayet eden siyaseti bıraktı. Normalleşme adına kayda değer buluyorum.
-Maliye Bakanlığı, CHP'li belediyelerin borçlarının tahsiline başlayacak. Milletin varlığını dansa-valse harcatmayız.
-Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Meclis tatile girmeden bu meseleyi de çözeceğiz.