Başkan Recep Tayyip Erdoğan: CHP’li belediyeler borçlarını ödesin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Enflasyondan sokak hayvanlarına, CHP'li belediyelerin borçlarından Kıbrıs sorununa kadar birçok konuya açıklık getirdi.

-Enflasyonda en kötü tabloyu geride bıraktık. Bundan sonra daha hissedilir biçimde düşecek.

-KKTC'de duruşumuzu ortaya koyduk. Federalizme dayalı tekliflere karnımız tok.

-Muhalefet, Türkiye'yi şikayet eden siyaseti bıraktı. Normalleşme adına kayda değer buluyorum.

-Maliye Bakanlığı, CHP'li belediyelerin borçlarının tahsiline başlayacak. Milletin varlığını dansa-valse harcatmayız.

-Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Meclis tatile girmeden bu meseleyi de çözeceğiz.