MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 154 kişilik dosya! "Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti nedeniyle partisinin hedef gösterdiğini söyledi. Aralarında gazeteci, hukukçu ve siyasetçilerin olduğu 154 kişilik isim listesini basın mensuplarına gösterdi. "Kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız" dedi.

ÖZEL'E TEPKİ

Bahçeli, CHP Lideri Özel için de "Tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır. Kıbrıs sorununun çözümü için toprak verilmesini öneren eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret etmesi de akıl tutulmasıdır" sözlerini kaydetti.