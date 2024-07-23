İBB’nin yol çalışması Küçükçekmece’de trafik çilesine döndü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında yapılan çalışma nedeniyle E5 karayolunda trafik çileye döndü.





TRAFİK ARTIŞI

Yaz aylarında trafiğin rahat olması beklenirken, yapılan çalışma ile trafik artışı daha da arttı.