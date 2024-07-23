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İBB'nin yol çalışması Küçükçekmece'de trafik çilesine döndü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında yapılan çalışma nedeniyle E5 karayolunda trafik çileye döndü. Yaz aylarında trafiğin rahat olması beklenirken, yapılan çalışma ile trafik artışı daha da arttı.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 22:51 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 22:53
İBB’nin yol çalışması Küçükçekmece’de trafik çilesine döndü

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında yapılan çalışma nedeniyle E5 karayolunda trafik çileye döndü.



TRAFİK ARTIŞI
Yaz aylarında trafiğin rahat olması beklenirken, yapılan çalışma ile trafik artışı daha da arttı.

SÜRÜCÜLER ZOR DURUMDA KALDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, E5 karayolunun Beşyol-Florya metrobüs durakları arasında kalan kısmında çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de İBB'nin yol çalışması trafik çilesine döndü

Beşyol Metrobüs durağında yapılan tadilat çalışması şubat ayından bu yana hala bitirilmezken, bu sefer de yapılan yol çalışması nedeniyle sürücüler zor durumda kaldı.

TRAFİK ADIM ADIM İLERLİYOR
Özellikle saat 16.00'dan itibaren başlayan trafik yoğunluğu Yenibosna'ya kadar sürerken, araçların Beylikdüzü istikametinde adım adım ilerlediği görüldü.

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