SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP Genel Merkezi önünde işçiler hakkını arıyor!

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, geçen ay bir gerekçe olmadan 147 personeli işten çıkardı. İlçede haftalardır devam eden protestolar, Ankara'ya sıçradı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 07:01
CHP Genel Merkezi önünde işçiler hakkını arıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, geçen ay bir gerekçe olmadan 147 personeli işten çıkardı. İlçede haftalardır devam eden protestolar, Ankara'ya sıçradı. CHP Genel Merkezi önünde adalet nöbetine başlayan 25 kişilik mağdur grup, parti yönetiminin umursamazlığına sert çıktı. 1 haftadır genel merkez önündeki kaldırımlarda yatıp kalkan belediye çalışanları, "Kendi partimizin genel merkezine bizi sokmuyorlar. Tuvalete bile girmemize izin vermiyorlar" diyerek kendilerine sahip çıkılması çağrısı yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde yer alan ’ötanazi’ ibaresi metinden çıkarıldı! 7 madde kabul edildi
TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: Maaşlara enflasyon artışı! Fark var mı?
Türk Telekom
Mersin’de halay çekerken PKK sloganları atmışlardı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
TFF’den yeni kararlar! Süper Lig’deki yabancı oyuncu kuralı değişirken Milli Takım’dan sorumlu yönetici belli oldu
Emekliye zam farkı için takvim hazır! SGK tarihi duyurdu: 2.4 milyona ödeme yapılıyor | En az 2.846 TL
Adidas siyonist lobiye boyun eğdi! Skandal Bella Hadid kararı: Reklam filmden çıkardılar | Mide bulandıran açıklama
Son dakika haberleri... AFAD, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir şok daha! O yıldızı da kapıyor
Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis haddini aştı! Türk milletine alçak tehdit: F-35’lerle bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz
Mama lobisinin medya ayağı sokak köpekleri için ayaklanma çağrısı yapıyor ipini koparan köpekler vatandaşa saldırıyor! | RTÜK Başkanı Şahin’den tepki
’Köpekperest’ provokasyonda FETÖ izi! Başrolde başıboş tetikçi Cevheri Güven: Mama lobisine taktik, küstah tehdit
Yerli ve milli helikopter GÖKBEY, İngiltere semalarında! Dünyanın en prestijli etkinliğinde gururlandıran anlar
Yok artık Beşiktaş! Öyle bir isim geliyor ki... Menajeri de doğruladı
Biden adaylıktan çekildiğini hatırlamıyor! Trump’tan bomba çıkış: Kamala Harris detayı şoke etti
SON DAKİKA