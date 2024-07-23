CHP Genel Merkezi önünde işçiler hakkını arıyor!

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, geçen ay bir gerekçe olmadan 147 personeli işten çıkardı. İlçede haftalardır devam eden protestolar, Ankara'ya sıçradı. CHP Genel Merkezi önünde adalet nöbetine başlayan 25 kişilik mağdur grup, parti yönetiminin umursamazlığına sert çıktı. 1 haftadır genel merkez önündeki kaldırımlarda yatıp kalkan belediye çalışanları, "Kendi partimizin genel merkezine bizi sokmuyorlar. Tuvalete bile girmemize izin vermiyorlar" diyerek kendilerine sahip çıkılması çağrısı yaptı.

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