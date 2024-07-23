Akademisyen çifte saldırı engellendi

Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesi'nde görevli Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş'ın aracına aynı yöne ilerleyen bir otomobil çarparak durmaya zorladı.

Çarpma sonrası akademisyen çifte araçlarını sağa çekmelerini belirten 4 kişi, durdurdukları çiftin üzerine yürüdü. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri hızla duruma müdahale etti. Zanlılardan 2'si olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olaya müdahale eden trafik ekibi, diğer 2 zanlının kimlik kontrolünü yapmak istedi. Ekiplerin kimlik talebi sonrası araçlarına binerek kaçan 2 zanlı Doğanşehir ilçesi sınırında gözaltına alındı. Yakalanan 2 zanlıdan birinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenirken, diğer zanlının ise görevinden ihraç edilen eski bir asker olduğu tespit edildi.