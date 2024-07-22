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Bakan Yerlikaya duyurdu! Peygamber Efendimize dil uzatan hadsiz paketlendi

Bir sokak röportajında, kendisini ‘ilahiyat’ mezunu olarak tanıtan kişi, Peygamber Efendimize alçak ifadelerle dil uzatmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Peygamber Efendimize hakaret eden kişinin tespit ediliğ gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya paylaşımında, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" dedi.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 21:00 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 21:28
Bakan Yerlikaya duyurdu! Peygamber Efendimize dil uzatan hadsiz paketlendi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir röportajda, İslami değerlere saldıran ve Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: Peygamber Efendimize dil uzatan hadsiz paketlendi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-21" başlığıyla yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Hz. Muhammed'e hakaret eden şahsın Z.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.



Z.K'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığı bildiren Yerlikaya, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.


NE OLMUŞTU?

Bir sokak röportajında, kendisini 'ilahiyat' mezunu olarak tanıtan kişi, Peygamber Efendimize alçak ifadelerle dil uzatmıştı.

İlahiyat mezunu olduğunu iddia eden hadsiz, "Şuraya Muhammed'i ve Atatürk'ü koy ben Atatürk'ün peşinden giderim. Atatürk benim anamı İngiliz'in altından almış. Muhammed bir din getirmiş, milletin…." ifadelerini kullanmıştı.

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