Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC’de! Tüm dünyaya seslendi: Çözüm için uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız

Başkan Erdoğan, Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından karşılandı. Erdoğan, kutlamalara katılan CHP lideri Özgür Özel'e "29 Ekim'e de gel" dedi. MHP lideri Bahçeli, Tatar'a, Türk devletlerinin bayraklarının olduğu bir tablo hediye etti. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

KKTC İÇİN TEK YÜREK

Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarında önemli mesajlar verdi. "KKTC için tek yürek tek bileğiz. İktidarıyla, muhalefetiyle buradayız" dedi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'ne katıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarları olan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, Kıbrıs davası için mücadele eden Alparslan Türkeş'i ve diğer devlet adamlarını andı:

Bugün yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız.

İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız, Kıbrıs davasına verdiğimiz önemin göstergesidir. KKTC göz bebeğimiz, canımızdan bir parçadır.

Burası bize sadece şehitlerimizin değil aynı zamanda Hazreti Osman'ın, sahabenin, bu toprakları fetheden kahraman ecdadımızın da emanetidir. Bu emanete sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Tam 50 yıl önce bugün kahraman Mehmetçik, Kıbrıs Türkü'nün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı.

20 Temmuz 1974 Anavatan ve garantör ülke olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimiz ile tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla harekete geçtiğimiz tarihtir.

O gün tüm dünyaya Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve asla yalnız bırakılmayacağını gösterdik.

O BAYRAK İNMEZ

MSB, Göktürk-1 uydusunun çektiği Beşparmak'taki KKTC bayrağı ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" yazısının fotoğrafını paylaştı. Bakanlık "50 yıl önce bir yıldırım gibi Kıbrıs Türkü'nün yardımına koşan kahraman TSK, bugün gözünü kardeşlerimizin üzerinden hiç ayırmıyor. Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1, Türk'ün şanlı sancağını bağrında taşıyan Beşparmak Dağları'nı özel günde gururla selamlıyor" ifadelerini kullandı.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yaptığı konuşmada "Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. 20 Temmuz 1974 sabahı, Türk askeri Girne sahillerine ayak basarken paraşütlerle de gökten yağmur gibi iniyordu. Şimdi beklentimiz egemen eşit ve eşit uluslararası statü temelinde Kıbrıs Türk halkının pozisyonunun teyit edilmesidir. 20 Temmuz, Kıbrıs Türkü'nün yoktan varoluşudur. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

MIÇOTAKIS'E MESAJ

Erdoğan, tören sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de sohbet etti. Konuşmasında Miçotakis'e mesaj gönderdi. "Sayın Miçotakis ile yurt dışında bir araya geldik ve kendilerine 'Ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde oradan Dendias gibi bizlere sataşma yapmazsın' dedim. Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. "Böyle bir şey düşünmüyorsan mesele yok' dedik, yola devam" dedi.