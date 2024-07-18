Kaçak yapı paniği | Arda Turan’ın annesi Yüksel Turan’a 10 yıl...

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşmaya gidildiği ortaya çıktı. Ardından ise anne Yüksel Turan'a dava açıldı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, yapıda inceleme başlattı. Bodrum, zemin, 1, 2 ve 3. kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020'de binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı anlaşıldı. Bilirkişi raporuna göre 10 metrekarelik bir alanın yapıya sonradan eklendiği vurgulandı. Mahkeme, yargılama sonunda Yüksel Turan'ı 10 ay hapisle cezalandırdı.

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