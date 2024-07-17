Başkan Erdoğan: Bizi, kimsenin kendi dar kalıplarına hapsetmesine izin veremeyiz | Tek bloğa sıkışmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı:

Türkiye coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibariyle tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir.

Bizi kimsenin dar kalıplarına hapsedilmesine izin vermeyiz. Ne batı için doğuya sırtımızı döneriz ne de doğu için batıyı ihmal ederiz.

Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya büyük önem veriyoruz. Büyük güçler arasındaki paylaşım kavgasının hızlandığı bir dönemde dış siyasette yeni denklemler kurmamız Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır.

Bu açılımlara komşularımızla birlikte diğer ülkelerin de muhtaç olduğunu görüyoruz. Bunun için sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğunu görüyoruz.

Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Enflasyonu sene sonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz.