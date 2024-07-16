Dışişleri Bakanlığı’ndan Umman’daki camiye yapılan silahlı saldırıya ilişkin taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı , Umman 'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Umman'ın başkenti Muskat'ta bugün bir camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, acılı ailelere ve Umman halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.

NELER OLMUŞTU?

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Maskat'ın El-Vadi el-Kebir bölgesinde bir cami yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1'i polis 6 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında polis, ambulans ve sivil savunma ekiplerinden 4 kişinin olduğu çeşitli uyruklardan 28 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Haberde, saldırıyı düzenledikleri belirtilen 3 zanlının öldürüldüğü kaydedildi. Umman Sultanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenlik önlemlerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, olayın nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.