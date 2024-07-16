Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile telefonla görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile telefonla görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile bugün (16 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de felaket seviyesine varan insani durum ele alındı, özellikle Gazze'nin kuzeyinde artan açlık ve hastalıklar sonucu ortaya çıkan kaygı verici gelişmeler değerlendirildi. Ayrıca, ateşkes müzakerelerindeki son durum görüşüldü" denildi.