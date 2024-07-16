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Deprem bölgesinde çalışmalar gece gündüz devam ediyor | Vatandaş talep etti! Bakan Murat Kurum olumlu yanıt verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Son olarak Osmaniye ve Adana'yı ziyaret eden Bakan Kurum, burada depremzedelerin büyük yoğun ilgisiyle karşılandı ve taleplerini dinledi. Kurum, yeni evli bir çiftin çay davetini de kırmadı. Ziyaret sırasında bir depremzede vatandaş, yıkılan binasının TOKİ tarafından yeniden yapılmasını talep etti. Bakan Kurum da bu talebe olumlu yanıt vererek, "Hayırlı olsun. Burayı TOKİ Başkanlığımız en kısa zamanda projelendirip yapacak." şeklinde konuştu ve elini sıktı.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 14:32 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 14:42
Deprem bölgesinde çalışmalar gece gündüz devam ediyor | Vatandaş talep etti! Bakan Murat Kurum olumlu yanıt verdi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden Osmaniye ve Adana'da depremzede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

"EN KISA ZAMANDA PROJELENDİRİLECEK"
Osmaniye'de İstasyon Caddesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, depremzede vatandaşların taleplerini de tek tek dinledi. Bir depremzede vatandaşın, yıkılan binalarının TOKİ tarafından yapılmasını talep etmesi üzerine Bakan Kurum, "Hayırlı olsun. Burayı TOKİ Başkanlığımız en kısa zamanda projelendirip yapacak." diyerek elini sıktı.

Bakan Kurum'un sözlerinin ardından depremzede vatandaşlar, "Allah sizden ve devletimizden razı olsun Murat Bakanım." ifadelerini kullanarak, Bakan Kurum'a sarıldı.


GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden Osmaniye ve Adana'daki TOKİ evlerinde oturmaya başlayan depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda depremin ilk anından itibaren bölgede olan ve elini hiçbir zaman depremzede vatandaşların üzerinden çekmeyen Bakan Kurum, asrın felaketinden etkilenen 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması ve depremzede vatandaşların bir an önce sıcak yuvalarına kavuşabilmesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.




Üç günde 5 şehre; Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'ya giden Bakan Kurum, afet konutlarını inceledi ve vatandaşların taleplerini yerinde dinledi. Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye programında, İstasyon Caddesi'nde vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Kurum, onların taleplerini dinledi.

"UZUN VADEDE ÖDEME İMKANINA ERİŞECEKSİNİZ"
Bir depremzede vatandaşın, yıkılan binalarının TOKİ tarafından yapılmasını talep etmesi üzerine Bakan Kurum, "Hayırlı olsun" diyerek kendisiyle tokalaştı. Kurum, yapılan evlerin zemin artı 4 katı geçmediğini belirterek, şunları kaydetti: "Dükkanı olana dükkan, evi olana ev, AFAD'dan hak sahibi olana AFAD'dan, olmayanları ise kentsel dönüşümden hak sahibi yapacağız. Mevcut arsa değerlerinizi hesaplayacağız. Yeni yapacağımız projeden bu değerleri düşeceğiz. Maliyetlerde ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla indirim yapacağız. Kalan bir borcunuz varsa da uzun vadede ödeme imkanına erişeceksiniz. Burayı da sizlerin talepleri doğrultusunda TOKİ Başkanlığımız en kısa zamanda projelendirip yapacak."

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"
Kurum'un sözleri üzerine kendisine sarılarak ve elini sıkarak teşekkür eden vatandaşlar, "Allah sizden ve devletimizden razı olsun Murat Bakanım, iyi ki varsınız. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi. Bakan Kurum daha sonra diğer vatandaşların da taleplerini dinleyerek projeleri inceledi.



"TÜM DEPREM BÖLGESİNDE BU GÜLEN YÜZLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ"
Osmaniye temaslarının ardından Adana'ya giden Bakan Kurum, aynı ilgiyi Şambayadı Mahallesi'nde de gördü.

Bakan Kurum'u gören depremzede vatandaşlar, kendisine teşekkürlerini iletti. Bakan Kurum, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında inceleme yaptığı sırada yeni evli bir çiftin çay davetini de kırmadı. Deprem zamanında nişanlı olan ve bu yıl evlenen Hatice ve Gökhan Başpınar'ın evine konuk olan Bakan Kurum, "İnşallah tüm deprem bölgesinde bu gülen yüzleri görmek istiyoruz. Tüm ailelerimiz böyle sevinsin istiyoruz. Bunun için de arkadaşlarımız çalışıyor. Hayırlı uğurlu olsun, evinizde güle güle oturun. İnşallah daha güzel günlerde, hep bir arada olalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, aileye herhangi bir eksikleri ve sıkıntıları olup olmadığını da sordu. Başpınar, "Çok şükür bir sıkıntımız yok, hepsini yerine getiriyorlar. Bizi mağdur etmediler. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

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