Deprem bölgesinde çalışmalar gece gündüz devam ediyor | Vatandaş talep etti! Bakan Murat Kurum olumlu yanıt verdi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden Osmaniye ve Adana'da depremzede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. "EN KISA ZAMANDA PROJELENDİRİLECEK"

Osmaniye'de İstasyon Caddesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, depremzede vatandaşların taleplerini de tek tek dinledi. Bir depremzede vatandaşın, yıkılan binalarının TOKİ tarafından yapılmasını talep etmesi üzerine Bakan Kurum, "Hayırlı olsun. Burayı TOKİ Başkanlığımız en kısa zamanda projelendirip yapacak." diyerek elini sıktı. Bakan Kurum'un sözlerinin ardından depremzede vatandaşlar, "Allah sizden ve devletimizden razı olsun Murat Bakanım." ifadelerini kullanarak, Bakan Kurum'a sarıldı.



GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden Osmaniye ve Adana'daki TOKİ evlerinde oturmaya başlayan depremzede vatandaşları ziyaret etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda depremin ilk anından itibaren bölgede olan ve elini hiçbir zaman depremzede vatandaşların üzerinden çekmeyen Bakan Kurum, asrın felaketinden etkilenen 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması ve depremzede vatandaşların bir an önce sıcak yuvalarına kavuşabilmesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.