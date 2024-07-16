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ABD'de neler oluyor? Trump'a ikinci suikast girişimi mi? Polis bir kişiyi vurarak öldürdü

Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, Pensilvanya’daki seçim mitingi sırasında uğradığı silahlı saldırının yankıları sürerken, ABD polisi Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polisin bir kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi. Yaşanan olay Trump'a ikinci suikast girişimi mi? sorusunu akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 00:45 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 00:45
ABD’de neler oluyor? Trump’a ikinci suikast girişimi mi? Polis bir kişiyi vurarak öldürdü

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ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polisin bir kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi.



ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru Kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.

Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi.



Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu kişiyi vurarak öldürdü.



Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı.



Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.

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