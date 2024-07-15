SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit düştü! Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi konuştu: Kızım Cennet’le inşallah cennette buluşuruz

Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, Gölbaşı’ndaki bombalı saldırıda şehit düştü. Annesi Huriye Yiğit, “Şehit düşmese 2 ay sonra evlenecekti. Kızım Cennet’le inşallah cennette buluşuruz” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 06:59
FETÖ’nün hain darbe girişiminde şehit düştü! Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in annesi konuştu: Kızım Cennet’le inşallah cennette buluşuruz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üzerinden 8 yıl geçmesine karşın, belleklere kazınan büyük acı, hâlâ ilk günkü tazeliğini koruyor. 251 vatan evladının şehit düştüğü, 2 bin 734 kişinin ise gazi olduğu o hain gece, sevenleri de birbirinden ayırdı. 15 Temmuz'un sembol isimlerinden olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, darbe kalkışması gecesi, FETÖ'cü hainlerin Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenledikleri hava saldırısında şehit düştü. Cennet Yiğit, şehit düşmeden bir ay önce futbolcu Ali Bilgin ile sözlenmişti. Kurban Bayramı'nda nişan, 1 ay sonra da düğün yapmaya hazırlanıyorlardı. Kızının şehit olmadan önce sözlendiğini belirten Huriye Yiğit; "FETÖ 251 vatandaşımızı şehit etti, ama geride kalan binlerce kişiyi ise yarım bıraktı" dedi.

BEYAZ KARANFİL BIRAKIRDI
Kızının şehit düşmesinin ardından sözlüsü Ali Bilgin'in de yıllarca Kayseri'ye gelerek Cennet'in mezarını ziyaret ettiğini belirten Huriye Yiğit, "Biz Ali'nin geldiğini şehitliğe gittiğimizde Cennet'in mezarı üzerine bırakılan beyaz karanfillerden anlıyorduk. Ali Ankara'dan Kayseri'ye gelip sürekli Cennet'in mezarını ziyaret ediyordu. Kızım Cennet'le inşallah cennette buluşuruz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milli iradenin TAKVİM’i! Manşet manşet 15 Temmuz demokrasi destanı: Bölünmedik birleştik korkmadık devleştik
MOSSAD 2014’te ne dedi FETÖ 2 yıl sonra ne yaptı? Arz-ı Mev’ud’a parke taşı 15 Temmuz ihaneti: Hedef Anadolu amaç ’teröristan’ araç PKK
Astaş Holding
EMEKLİYE ZAM TAKVİMİ | Ödemeler 17 Temmuz’da başlıyor! Emekliler zamlı maaşları ne zaman alacak?
En karanlık ve uzun gece: 15 Temmuz! Kadını, erkeği, yaşlısı, genci sokaklara aktı! İşte o gece dakika dakika yaşananlar...
Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına darbe girişimi! Ekonomide şanlı direniş: Yatırımlar hız kesmedi! 2016’dan bu yana neler yaşandı?
Nuh Çimento
15 Temmuz 2016’dan 2024’e yargıda Z raporu! 289 davanın tamamı karara bağlandı: FETÖ temizliği ne durumda?
Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor! İşte gözyaşlarına boğan hikayeleriyle 15 Temmuz şehitlerimiz...
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Sessizlik sona eriyor
EURO 2024 şampiyonu İspanyollar! İspanya İngiltere’yi 2-1 yenerek Avrupa’nın en büyüğü oldu
Koza Altın
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’de hayalindeki mesleği ilk kez açıkladı! Boydan dolayı kaybettim deyip anlattı
İşte Fenerbahçe’nin kamp raporu! Kim nasıl performans gösterdi? İsim isim gidecekler ve kalacaklar...
CHP’li Etimesgut Belediyesi’nin skandal 15 Temmuz kararına millet tokadı
SON DAKİKA