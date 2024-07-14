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Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi'nde net mesaj: ''Kilidi kapatıyoruz''

Başkan Erdoğan, terörle mücadelede çok net mesaj verdi. “Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Irak ve Suriye hattında ülkemize tehdit oluşturacak hiçbir yapıya müsaade etmemekte kararlıyız” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 07:00
Başkan Erdoğan’dan Milli Savunma Üniversitesi’nde net mesaj: ’’Kilidi kapatıyoruz’’

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi:

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Bölgemizdeki krizleri çözüme kavuşturmak için çalışırken vatanımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini göz ardı etmiyoruz. 40 yıldır bölücü terör örgütüne karşı büyük bedeller ödemiş bir ülkeyiz. Şehit kanlarıyla vatan kılınmış bu ülkeyi alçaklara bırakmadık. Terörle mücadelede çok önemli başarılara imza attık. Hudutlarımız içinde bölücü örgüt eylem yapamaz hale geldi. Askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, istihbaratçılarımızla enselerindeyiz. Terör örgütüne ciddi darbeler indiriyoruz. Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz. Irak ve Suriye hattında ülkemize tehdit oluşturacak hiçbir yapıya müsaade etmemekte kararlıyız. Terör bataklığını mutlaka kurutmak zorundayız.

''FETÖ'CÜLERİN 40 YILLIK PLANLARINI BOZDUK''
Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu: ''15 Temmuz'da ölüm kusanlara karşı destan yazdık. 40 yıl boyunca bukalemun gibi 40 kılığa girerek kendilerini gizlemeyi başarmışlardı. 40 yıllık plan ve hazırlık birkaç saat içinde boşa gitti.''

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