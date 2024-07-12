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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerikan The Washington Post'a konuştu: ''Bu kabul edilemez''

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD merkezli The Washington Post gazetesine konuştu. Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin gösterilen tutumun farklılığına vurgu yaparak "Filistinli kurbanları Ukraynalı kurbanlara eşit kabul etmezseniz bu, insanlık içerisinde bir tür hiyerarşi kurmak istediğiniz anlamına gelir. Bu da kabul edilemez" dedi.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 18:01 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 18:01
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerikan The Washington Post’a konuştu: ’’Bu kabul edilemez’’

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ile İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki insanlık dışı saldırıları karşısında takınılan tavır arasındaki farkın bir çifte standart ve ayrımcılık olduğunu belirtti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Amerikan The Washington Post gazetesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmenin ilk kısmını yayımladı.

''AÇIK İKİ YÜZLÜLÜK''

The Washington Post gazetesi yazarı Ishaan Tharoor, yazısında NATO'nun, Rusya-Ukrayna savaşı ile 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları karşısındaki tutumunun farklılığına işaret etti. Gazetede, bu ihtilaf karşısında Kurtulmuş'un şu değerlendirmesi yer aldı:

"Bu, çok açık bir şekilde ikiyüzlülük, bir çifte standart. Bu apaçık bir ayrımcılık. Filistinli kurbanları Ukraynalı kurbanlara eşit kabul etmezseniz bu, insanlık içerisinde bir tür hiyerarşi kurmak istediğiniz anlamına gelir. Bu da kabul edilemez."

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