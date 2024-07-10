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MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Öte yandan MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 17:26 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 17:44
MSB açıkladı! Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyünde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen terör örgütüne ait bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Sığınakta 3 adet 40 mm bombaatar silahı, 1 adet Doçka makineli tüfek ve namlusu, 68 adet taarruz tipi el bombası, 10 adet savunma el bombası, 7 adet sis bombası, 5 adet el yapımı el bombası, 13 adet antipersonel mayını, 8 adet bombaatar mühimmatı, 7 adet antitank roket mühimmatı, 23 adet antipersonel roket mühimmatı, 5 adet havan mühimmatı, 1 adet 122 mm top mühimmatı, 30 adet 20 mm top mühimmatı, çok sayıda 5.56 mm, 7.62 mm ve 12.7 mm mühimmatı, 4 adet hassas başlık, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu, 1 adet monte hamili, 1 adet keskin nişancı tüfeği susturucusu, çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi." denildi.

Bölgede ele geçirilen malzeme şöyle:

-1 adet M-16 piyade tüfeği ve 9 adet şarjörü,

-4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü,

-1 adet AT-4 tanksavar silahı,

-1 adet Dragunov keskin nişancı silahı ve 5 adet şarjörü,

-1 adet Zagros keskin nişancı silahı,

-1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfeği,

-1 adet RPG-7 roketatar,

-28 adet el bombası,

-590 adet 7,62 mm mühimmat,

-1.020 adet 5,56 mm mühimmat,

-2.070 adet 5,45 mm mühimmat,

-250 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

-59 adet 12,7 mm mühimmat,

-6 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı,

-2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı,

-9 adet RPG-7 sevk fişeği,

-4 adet alpha-fire düzenek,

-1 adet gece görüş dürbünü,

-1 adet termal silah dürbünü,

-EYP yapımında kullanılan kullanılan muhtelif malzeme,

-1 adet Yaesu telsiz,

-1 adet elektronik kitap okuyucu, -

1 adet flash bellek,

-1 adet radyo,

-1 adet akü,

-1 adet güneş enerji paneli,

-Gizlenme maksadıyla kullanılan muhtelif malzeme,

-Muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

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