MSB açıkladı! Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Dergele köyünde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen terör örgütüne ait bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.
Sığınakta 3 adet 40 mm bombaatar silahı, 1 adet Doçka makineli tüfek ve namlusu, 68 adet taarruz tipi el bombası, 10 adet savunma el bombası, 7 adet sis bombası, 5 adet el yapımı el bombası, 13 adet antipersonel mayını, 8 adet bombaatar mühimmatı, 7 adet antitank roket mühimmatı, 23 adet antipersonel roket mühimmatı, 5 adet havan mühimmatı, 1 adet 122 mm top mühimmatı, 30 adet 20 mm top mühimmatı, çok sayıda 5.56 mm, 7.62 mm ve 12.7 mm mühimmatı, 4 adet hassas başlık, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu, 1 adet monte hamili, 1 adet keskin nişancı tüfeği susturucusu, çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda malzemesi ele geçirildiği belirtildi.
4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi." denildi.
Bölgede ele geçirilen malzeme şöyle:
-1 adet M-16 piyade tüfeği ve 9 adet şarjörü,
-4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü,
-1 adet AT-4 tanksavar silahı,
-1 adet Dragunov keskin nişancı silahı ve 5 adet şarjörü,
-1 adet Zagros keskin nişancı silahı,
-1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfeği,
-1 adet RPG-7 roketatar,
-28 adet el bombası,
-590 adet 7,62 mm mühimmat,
-1.020 adet 5,56 mm mühimmat,
-2.070 adet 5,45 mm mühimmat,
-250 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
-59 adet 12,7 mm mühimmat,
-6 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı,
-2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı,
-9 adet RPG-7 sevk fişeği,
-4 adet alpha-fire düzenek,
-1 adet gece görüş dürbünü,
-1 adet termal silah dürbünü,
-EYP yapımında kullanılan kullanılan muhtelif malzeme,
-1 adet Yaesu telsiz,
-1 adet elektronik kitap okuyucu, -
1 adet flash bellek,
-1 adet radyo,
-1 adet akü,
-1 adet güneş enerji paneli,
-Gizlenme maksadıyla kullanılan muhtelif malzeme,
-Muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.