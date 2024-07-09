FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe planında Akıncı Üssü davasında yeniden yargılama | Kararlar bozulmuştu

15 Temmuz şehidi Ömer İpek, eşi ve çocukları

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN ABLASI KONUŞTU

15 Temmuz şehitlerinden Ömer İpek'in ablası tanık Döndü İpek, darbe gerçekleştiğinde Ankara'da olmadığını, kardeşi Ömer'i televizyonda görüp aradığını söyleyerek, "Olayın yaşandığı gün Ömer, demokrasiyi savunmak için dışarı çıkmış. Akköprü'ye gitmiş. Polisler, Ömer'e 'Siz vatandaşsınız size bir şey yapmazlar' demiş. Ömer de öne atılmış. O sırada telefonla konuşuyorduk. Tekrar aradığımda ise telefonu açan kişi, kardeşimi hastaneye götürdüklerini söyledi. G3 ile vurulmuş. Hastane hastane Ömer'i aradım. Tüm sorumlu askerlerden davacıyım." diye konuştu.

Tanık Cafer Tepedelen, olay günü Ömer İpek ile birlikte olduğunu belirterek, "Rütbesini hatırlamadığım asker Ömer'e başından ateş etti. Üstümdeki gömleği çıkarıp müdahale ettim. Oradan hastaneye gittik. Orada şehit oldu. Ben sabaha kadar emniyette bekledim. İfade verdim." dedi.

Tanık Serhat Ayrancı ise saat 22.30 sularında AK Parti binasının önüne gitmeye karar verdiklerini anlatarak, "Tankın üstündeki asker önce silahı bize doğrultup sonra havaya ateş etti. Polis bizi uzaklaştırmaya da çalışmadı askerlerin üstüne de sürmedi." ifadesinde bulundu.