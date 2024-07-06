Başkan Erdoğan, Astana’daki Şanghay İşbirliği Örgütü 24’ncü Devlet Başkanları Zirvesi dönüşünde önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ncü Devlet Başkanları Zirvesi dönüşünde önemli mesajlar verdi:



Rusya Devlet Başkanı Putin ile arabuluculuk konusunu ele aldık. Karadeniz Tahıl Koridoru konusunda çok iyi bir başlangıç yaptık.

AVRUPA'YA TEPKİ

Koridordan 30 milyon ton tahıl nakli gerçekleştirdik. Yeni bir süreci başlatma, fikrine nasıl yaklaştıklarını bir kez daha sordum. Putin 'İstanbul Tahıl Girişimi hedefini aynen koruyorum' yanıtını verdi. Bunu geliştirmemizde fayda var.



Avrupa, Rusya'yı hedefe koyduğu için, Rusya da Avrupa'ya ve Batı'ya olumsuz bakıyor. 'Benim imkanlarımdan orası istifade etmeyecek' diyor. Afrika ile ilgili 'onlar yoksul oldukları için tüm imkanlarımla ben seferber olurum' yaklaşımı içindeler. Türkiye'yi bu konuda farklı bir yere koyuyorlar.



Görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Koridorun Rusya ayağında 'nasıl bir mesafe alabiliriz, onların bize ne gibi desteği olur?' bunu çalışacağız.



ÖLÜM TÜCCARLARI

Karadeniz Tahıl Koridoru'nu yeniden işler hale getireceğimize inanıyorum. Savaş ne Rusya'ya ne de Ukrayna'ya kazandırıyor. Savaşın tek kazananı kan ve ölüm tüccarları. Tansiyonun düşürüleceğine ve barış zemininin inşa edilebileceğine inanmak istiyorum. O zemini oluşturmak ve korumak noktasında, üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Batı'da Rusya-Ukrayna savaşının büyümesini isteyen ülkeler var. 3. Dünya Savaşı'na çanak tutan bir yaklaşımdalar.



GAZZE'DE ATEŞKES

Erdoğan, Gazze'de ateşkesin olabileceğini belirterek, "MOSSAD Başkanı Doha'ya giderken ABD Başkanı Biden da konu ile ilgili Netanyahu'yu arayacak. İsrail'e Batı ülkelerinin hep birlikte baskısı şart. Bu baskılar neticesinde de artık bir kesin ateşkese ulaşılacaktır" dedi.