SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan, Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ncü Devlet Başkanları Zirvesi dönüşünde önemli mesajlar verdi

Başkan Erdoğan, Astana’da Rus lider Putin ile yaptığı görüşmede, “Tahıl koridorunun yeniden açılması konusunda” mutabık kaldıklarını anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
Başkan Erdoğan, Astana’daki Şanghay İşbirliği Örgütü 24’ncü Devlet Başkanları Zirvesi dönüşünde önemli mesajlar verdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ncü Devlet Başkanları Zirvesi dönüşünde önemli mesajlar verdi:

Rusya Devlet Başkanı Putin ile arabuluculuk konusunu ele aldık. Karadeniz Tahıl Koridoru konusunda çok iyi bir başlangıç yaptık.

AVRUPA'YA TEPKİ
Koridordan 30 milyon ton tahıl nakli gerçekleştirdik. Yeni bir süreci başlatma, fikrine nasıl yaklaştıklarını bir kez daha sordum. Putin 'İstanbul Tahıl Girişimi hedefini aynen koruyorum' yanıtını verdi. Bunu geliştirmemizde fayda var.

Avrupa, Rusya'yı hedefe koyduğu için, Rusya da Avrupa'ya ve Batı'ya olumsuz bakıyor. 'Benim imkanlarımdan orası istifade etmeyecek' diyor. Afrika ile ilgili 'onlar yoksul oldukları için tüm imkanlarımla ben seferber olurum' yaklaşımı içindeler. Türkiye'yi bu konuda farklı bir yere koyuyorlar.

Görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Koridorun Rusya ayağında 'nasıl bir mesafe alabiliriz, onların bize ne gibi desteği olur?' bunu çalışacağız.

ÖLÜM TÜCCARLARI
Karadeniz Tahıl Koridoru'nu yeniden işler hale getireceğimize inanıyorum. Savaş ne Rusya'ya ne de Ukrayna'ya kazandırıyor. Savaşın tek kazananı kan ve ölüm tüccarları. Tansiyonun düşürüleceğine ve barış zemininin inşa edilebileceğine inanmak istiyorum. O zemini oluşturmak ve korumak noktasında, üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Batı'da Rusya-Ukrayna savaşının büyümesini isteyen ülkeler var. 3. Dünya Savaşı'na çanak tutan bir yaklaşımdalar.

GAZZE'DE ATEŞKES
Erdoğan, Gazze'de ateşkesin olabileceğini belirterek, "MOSSAD Başkanı Doha'ya giderken ABD Başkanı Biden da konu ile ilgili Netanyahu'yu arayacak. İsrail'e Batı ülkelerinin hep birlikte baskısı şart. Bu baskılar neticesinde de artık bir kesin ateşkese ulaşılacaktır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran’ın 9. cumhurbaşkanı belli oldu! Seçimi Mesud Pezeşkiyan kazandı
Emekliye yeni ek ödeme: Maaşlar ek ödemeyle nasıl artacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap tabloları...
Son dakika haberleri... Suriye’deki bayrak provakatörü yakalandı
Başkan Erdoğan’dan Kazakistan dönüşü uçakta önemli açıklamalar! Esad’la görüşme ne zaman? Davet masada
EURO 2024’te ilk yarı finalist İspanyollar! İspanya Almanya’yı 2-1 yenerek son 4 takım arasına kaldı! İşte atılan goller...
Soykırımcı İsrail’in kan donduran işkencesine maruz kalan zihinsel engelli Gazzeli Rami Ebu Mustafa şehit oldu
UEFA’dan skandal karar: Merih Demiral’a iki maç ceza! Siyasilerden ve spor dünyasından peş peşe tepki | Bahçeli’den sahaya çıkmayalım resti
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’e çok özel açıklamalar: 200 bin konut teslim edilecek
Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2
Sinan Ateş davasında ara karar açıklandı!10 sanık tahliye edildi
Alman’a ’Boğa’ tosladı! Merih Demiral’ın ’bozkurt’ işaretinden rahatsız olan Almanya evinde rezil oldu sosyal medya yıkıldı
Hollandalı gazeteciler Türkiye - Hollanda maçını Takvim’e değerlendirdi: Türkler tur atlar!
Mahir Çoğaç’ı vuran tetikçiden itiraf geldi: Bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler | Bayğaralar çetesi işin neresinde?
Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı
Kilit kapanıyor! Komandolar Irak’ın kuzeyine böyle indi...
SON DAKİKA