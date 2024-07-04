Milli Savunma Bakanlığı’ndan Suriye’deki provokasyona ilişkin açıklama: Hiçbir şekilde izin verilmeyecek

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI Irak ve Suriye 'nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla; 57'si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1.327 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

HUDUT GÜVENLİĞİ Tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda; son bir hafta içerisinde, 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 328 şahıs yakalanmış, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6.029 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1.216 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 63.433'e ulaşmıştır.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 03 Temmuz'da icra edilen hava harekâtıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekâtında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılmış, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir. Sayın Bakanımız; 02 Temmuz'da Ankara'ya resmî ziyarette bulunan Suudi Arabistan Savunma Bakanını ağırlamış,03 Temmuz'da ise Tunus'un Ankara Büyükelçisini kabul etmiştir. Sayın Bakanımız, NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 9-11 Temmuz tarihleri arasında Vaşington'da icra edilecek "Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılacak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat edecektir. Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında, Donanma Komutanımız Koramiral Kadir Yıldız'ın 08-09 Temmuz tarihlerinde Yunanistan Donanma Komutanı'nı ziyaret etmesi planlanmaktadır.

Çoğunluğu bebek, çocuk, kadın olmak üzere yaklaşık 38 bin Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail; vahşi saldırılarına, toplu katliamlarına ve işgallerine devam etmektedir. Masum Filistin halkının çığlıkları tüm dünya tarafından hâlâ duyulmamakta ve görmezden gelinmektedir.

İsrail'in saldırılarını bölgeye yayma girişimleri ciddi tehdit oluşturmaktadır. Çatışmaların bölge ülkelerine yansımasının hiç kimsenin yararına olmayacağı ve durumu daha karmaşık hâle getireceği açıktır. Uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları, Filistin meselesinin çözümü ve bölgede sükûnetin tesis edilmesi için bir kez daha üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; karada, denizde ve havada eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda; 27 Haziran'da Akdeniz'de Müşterek Hava Sahası Kontrol Yönetim tatbikatı icra edilmiştir. 24 Haziran-05 Temmuz tarihleri arasında İskoçya'da Sea Breeze,

- 01-12 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da Türkiye-Özbekistan Özel Kuvvetler, 04-14 Temmuz tarihleri arasında ise Batı Karadeniz'de Breeze tatbikatları devam etmektedir. Belçika Deniz Kuvvetlerine ait LOUISE MARIE gemisi tarafından 04-07 Temmuz tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilmekte, Romanya Deniz Kuvvetlerine ait VICE ADMIRAL CONSTANTIN BALESCU gemisi tarafından ise 06-08 Temmuz tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılması planlanmaktadır.

01 Temmuz'da Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlarının katılımıyla İstanbul'da, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) Komite Toplantısı ve Aktivasyon Töreni icra edilmiştir. TCG YÜZBAŞI GÜNGÖR DURMUŞ akaryakıt gemimiz ve TCG AKÇAY mayın avlama gemimiz ile Romanya Deniz Kuvvetleri unsuru ALEXANDRU AXENTE mayın tarama gemisi ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru STRUMA mayın avlama gemilerinden müteşekkil Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) 02 Temmuz 2024 - 02 Ocak 2025 tarihleri arasında 6 ay süreyle Deniz Kuvvetlerimizin komutasında görev yapacaktır.

Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetimiz; Filipinler'in ardından Singapur'a liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Korvetimiz, bugün; bir sonraki liman olan Sri Lanka'ya seyre başlayacak, 09-11 Temmuz tarihleri arasında Sri Lanka'nın Kolombo limanını ziyaret edecektir. Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (Maritime Security Centre of Excellence - MARSEC COE) tarafından, 4'üncü Deniz Güvenliği Konferansı 27-28 Haziran'da 27 ülkeden 202 katılımcı ile İstanbul'da icra edilmiştir.

01 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 21 gemi ile 21 liman ziyareti icra edilmiştir. Ziyarete açılan gemilerimize yoğun ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz. Öte yandan, vefatının 478'inci yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'yı şimdiden saygı ve rahmetle anıyoruz. 28 Haziran'da NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi çerçevesinde Romanya'da konuşlu Birleşik Krallığa ait uçaklar ile F-16 uçaklarımız Batı Karadeniz'de eğitim icra etmiştir. 02 Temmuz'da NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında F-16 uçaklarımız, Havadan İhbar Kontrol uçağımız ve NATO AWACS uçağının katılımı ile ortak eğitim uçuşu gerçekleştirilmiştir.