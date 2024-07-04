Kayseri’de taciz iddiası sonrası vandallar düğmeye bastı! Sokaklara adam taşıyan 19 yaşındaki provokatör yakalandı

Kayseri'de Suriyeli kız çocuğuna yönelik cinsel taciz iddiası sonrası provokatörler düğmeye bastı. Sokakları savaş alanına çeviren vandallar, Suriyeliler'e ait araçlara, iş yerlerine ve evlerine saldırıp yaktı. Polis ve istihbarat birimleri, sokakları karıştıranları adım adım takibe aldı. Kayseri'de bir vatandaşın evinin penceresinde cep telefonu kamerası ile görüntülediği videoda provokatörün kamyonetle sokaklara adam taşıdığı ortaya çıktı. Videoyu ihbar kabul eden Kayseri Emniyet Müdürlüğü, 19 yaşındaki Z.Y adlı provokatörü yakaladı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu açıklamalara yer verildi: "Şahısları mahalleler arası taşıma yapan Z.Y. (19) ve aracı tespit edilmiş, ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından kaydı bulunan şahıs hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir."

DIŞİŞLERİ: ÖNLEM ALDIK

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki iç kargaşayla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Şu ifadeler kullanıldı: Ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan çekinmeyiz. Salt siyasi rant amacıyla mesnetsiz ithamlarda bulunan kesimlerin, bölgemize nüfuz etmeye çalışan egemen güçlerin vekilleri haline geldikleri de gözden kaçırılmamalıdır."