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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 29 ilde Sibegöz-49 operasyonları! Çok sayıda şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-49" operasyonlarında 110 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 07:59 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 08:41
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 29 ilde Sibegöz-49 operasyonları! Çok sayıda şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 ilde "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik "Sibergöz-49" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

29 ilde Sibegöz-49 operasyonları!


Operasyonlarda, hesaplarında 3 milyar 750 milyon lira işlem hacmi bulunan 110 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Siber vatanda sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadesini kullandı.



Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli İstanbul, Malatya, Balıkesir, Antalya, Mersin, Konya, Artvin, Düzce, Kırklareli, İzmir, Adana, Batman, Bursa, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere 29 ilde düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, emniyet güçlerini tebrik etti.

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