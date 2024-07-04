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CHP Genel Başkanı Özgür Özel iyi başladı kötü bitirdi! Merih Demiral destek verirken terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki'yi savundu

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA'nın bozkurt selamı nedeniyle soruşturma başlattığı A Milli Takım'ın yıldızı Merih Demiral'a destek verdi. Türkiye'den birçok kesimin üzerinde mutabakat sağladığı bir konuda söze güzel başlayan Özel, sonunu getiremedi. Sözlerinin devamında terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki'nin birkaç yıl önce yaptığı zafer işaretini örnek göstererek, "Ancak birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işareti savunanlar tarafından linç edilmişti." ifadeleriyle iki işareti bir tuttu.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 14:03 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 15:24
CHP Genel Başkanı Özgür Özel iyi başladı kötü bitirdi! Merih Demiral destek verirken terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki’yi savundu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA'nın bozkurt selamı nedeniyle soruşturma başlattığı A Milli Takım'ın yıldızı Merih Demiral'a destek verdi. Özel, "Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, genel merkezde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Özel ve Özdağ, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin soru üzerine CHP Genel Başkanı Özel, şu anda Türkiye'nin ve Türk Milli Takımı'nın tartışmalara, polemiklere değil, cumartesi akşamki maça konsantre olmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

UEFA'YA TEPKİ MERİH'E DESTEK VERDİ
UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Özel, "Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmadığımızı dün de ifade ettik. Ama bu tartışmayı Türkiye'de köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak, başta milli takıma zarar verir. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekiyor." dedi.

PKK destekçisi Deniz Naki terör mitinginde.PKK destekçisi Deniz Naki terör mitinginde.

GÜZEL BAŞLADI KÖTÜ BİTİRDİ
Türkiye'den birçok kesimin üzerinde mutabakat sağladığı bir konuda söze güzel başlayan Özel, sonunu getiremedi.


TERÖR DESTEKÇİSİ DENİZ NAKİ'Yİ HATIRLATTI
Özel, "Bir de bu konuda, bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım sıkıntı yok, biz hep böyleydik. Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi." diyerek 2015'te Tunceli Polis Karakolu'na PKK saldırısı olduğu gün "Dersimin yiğitlerine bin selam olsun" şeklinde paylaşım yapan Deniz Naki'yi hatırlattı.

Özel, "Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Yoksa futbolcumuzun yaptığı işaretten ziyade, oynadığı güzel futbol ve hepimize yaşattığı gurur yönünden değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.




Bilindiği gibi terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

ÖMÜR BOYU MEN CEZASI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu da 2018'de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Deniz Naki'ye verilen ömür boyu men cezasını onamıştı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bozkurt işareti yapıyor.CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bozkurt işareti yapıyor.

ALMANYA'NIN HİTLER İŞARETİ YAPANLARLA UĞRAŞMASI DAHA İSABETLİ OLUR
UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin soru üzerine Özdağ, bozkurt işareti yaparak, şunları söyledi:

Ümit Özdağ, burada bozkurt işareti yaptı.Ümit Özdağ, burada bozkurt işareti yaptı.

"Bu, Türk milletinin 2 bin yıldan beri işareti. Bozkurt ile karşılaşanlar birbirlerine Türk olduklarını göstermek için bozkurt yaparlar ve herhangi bir siyasi partiyle ilgisi yoktur. Afganistan'ın kuzeyinde yaşayan Türkler de yapıyor bunu, Sibirya'da yaşayan Türkler de yapıyor, Azerbaycan'da, Tebriz'de 10 binlerce kişi yapıyor bunu. Bence Alman devletinin bozkurt yapanlarla değil de Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur."


UEFA SKANDAL BİR KARARA İMZA ATMIŞTI
UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral hakkında soruşturma açmıştı.

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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