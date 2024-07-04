CHP Genel Başkanı Özgür Özel iyi başladı kötü bitirdi! Merih Demiral destek verirken terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki’yi savundu



TERÖR DESTEKÇİSİ DENİZ NAKİ'Yİ HATIRLATTI

Özel, "Bir de bu konuda, bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım sıkıntı yok, biz hep böyleydik. Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi." diyerek 2015'te Tunceli Polis Karakolu'na PKK saldırısı olduğu gün "Dersimin yiğitlerine bin selam olsun" şeklinde paylaşım yapan Deniz Naki'yi hatırlattı.

Özel, "Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Yoksa futbolcumuzun yaptığı işaretten ziyade, oynadığı güzel futbol ve hepimize yaşattığı gurur yönünden değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.







Bilindiği gibi terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. ÖMÜR BOYU MEN CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu da 2018'de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Deniz Naki'ye verilen ömür boyu men cezasını onamıştı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bozkurt işareti yapıyor. ALMANYA'NIN HİTLER İŞARETİ YAPANLARLA UĞRAŞMASI DAHA İSABETLİ OLUR

UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin soru üzerine Özdağ, bozkurt işareti yaparak, şunları söyledi: