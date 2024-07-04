CHP Genel Başkanı Özgür Özel iyi başladı kötü bitirdi! Merih Demiral destek verirken terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki’yi savundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA'nın bozkurt selamı nedeniyle soruşturma başlattığı A Milli Takım'ın yıldızı Merih Demiral'a destek verdi. Özel, "Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmuyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özel, genel merkezde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Özel ve Özdağ, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin soru üzerine CHP Genel Başkanı Özel, şu anda Türkiye'nin ve Türk Milli Takımı'nın tartışmalara, polemiklere değil, cumartesi akşamki maça konsantre olmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
UEFA'YA TEPKİ MERİH'E DESTEK VERDİ
UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Özel, "Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmadığımızı dün de ifade ettik. Ama bu tartışmayı Türkiye'de köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak, başta milli takıma zarar verir. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekiyor." dedi.
PKK destekçisi Deniz Naki terör mitinginde.
GÜZEL BAŞLADI KÖTÜ BİTİRDİ
Türkiye'den birçok kesimin üzerinde mutabakat sağladığı bir konuda söze güzel başlayan Özel, sonunu getiremedi.